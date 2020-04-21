Происшествия

33 минуты назад

Рухнувшее на автомобили дерево убирают спасатели управления ГО и ЧС

6 605
#ветер #дерево
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Рухнувшее на автомобили дерево убирают спасатели управления ГО и ЧС

Спасатели пытаются извлечь частный транспорт из-под ствола и веток.

Сегодня в Липецке во дворе дома №151\2 на улице Гагарина рухнуло огромное дерево. Ствол и ветки упали на четыре автомобиля. Как сообщили GOROD48 в городском управлении по делам ГО и ЧС, сейчас ликвидацией последствий происшествия заняты спасатели.

- Сообщение о падении дерева на четыре автомобиля поступило на единый номером вызова служб экстренного реагирования 112 в 16:50. Спасатели убирают упавшее дерево с машин. О произошедшем извещены управление главного смотрителя города, управляющая компания и полиция, - рассказали в управлении.
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#ветер #дерево
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Комментарии (6)

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14 минут назад
Ну хоть что то не а вирусе, уже тошнит от него.
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Азазель

17 минут назад
Хорошо хоть не на башку кому-то, а машинам по фиг вообще! Они из металла, и всё стерпят!!!
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Продай машину и посади дерево

20 минут назад
У нищего народа некуда машины ставить ,все дворы ,газоны и площадки тазами завставлены однако
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Педагог

23 минуты назад
С утра предупреждали, не ставить под щитами и деревья ми. Осёл останется ослом, хоть ты осыпь его звездами.
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Дед

23 минуты назад
Паркуетесь где попало под деревьями а потом деоевья вам виноваты .В городах жить становится невыносимо из за дегенератов
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Липецк без кислорода

24 минуты назад
По всему городу из за машин и жалоб автовладельцев уничтожены почти все деревья Но учтите ,вам тут жить без кислорода и вашим детям .А здоровье не купишь за деньги и деревья вырасти не успеют ,это к сведению Опиливают их так ,что потом они погибают от болезней
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