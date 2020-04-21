Происшествия
33 минуты назад
Рухнувшее на автомобили дерево убирают спасатели управления ГО и ЧС
Спасатели пытаются извлечь частный транспорт из-под ствола и веток.
Сегодня в Липецке во дворе дома №151\2 на улице Гагарина рухнуло огромное дерево. Ствол и ветки упали на четыре автомобиля. Как сообщили GOROD48 в городском управлении по делам ГО и ЧС, сейчас ликвидацией последствий происшествия заняты спасатели.
- Сообщение о падении дерева на четыре автомобиля поступило на единый номером вызова служб экстренного реагирования 112 в 16:50. Спасатели убирают упавшее дерево с машин. О произошедшем извещены управление главного смотрителя города, управляющая компания и полиция, - рассказали в управлении.
- Сообщение о падении дерева на четыре автомобиля поступило на единый номером вызова служб экстренного реагирования 112 в 16:50. Спасатели убирают упавшее дерево с машин. О произошедшем извещены управление главного смотрителя города, управляющая компания и полиция, - рассказали в управлении.
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