В России

53 минуты назад

Режим самоизоляции в России решили продлить

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Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России на майские праздники и на дни между ними

Власти рассматривают два варианта дальнейших действий по ситуации с коронавирусом, сообщает РБК.

По данным издания, первый сценарий предполагает продление карантина до конца майских праздников, то есть до 11 мая. Россияне в этом году официально отдыхают с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Рабочие дни с 6 по 8 мая могу сделать нерабочими.

Второй вариант подразумевает, что изоляция продлится до середины мая или даже до лета, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, сообщают источники издания. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня.

Накануне в ходе совещания с экспертами Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден и нужно сделать все, чтобы его сгладить, а также сократить период, когда будет фиксироваться наибольшее число новых заражений.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения, более 400 человек умерли.
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