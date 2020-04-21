В России
53 минуты назад
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России на майские праздники и на дни между ними
Власти рассматривают два варианта дальнейших действий по ситуации с коронавирусом, сообщает РБК.
По данным издания, первый сценарий предполагает продление карантина до конца майских праздников, то есть до 11 мая. Россияне в этом году официально отдыхают с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Рабочие дни с 6 по 8 мая могу сделать нерабочими.
Второй вариант подразумевает, что изоляция продлится до середины мая или даже до лета, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, сообщают источники издания. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня.
Накануне в ходе совещания с экспертами Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден и нужно сделать все, чтобы его сгладить, а также сократить период, когда будет фиксироваться наибольшее число новых заражений.
По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения, более 400 человек умерли.
По данным издания, первый сценарий предполагает продление карантина до конца майских праздников, то есть до 11 мая. Россияне в этом году официально отдыхают с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Рабочие дни с 6 по 8 мая могу сделать нерабочими.
Второй вариант подразумевает, что изоляция продлится до середины мая или даже до лета, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, сообщают источники издания. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня.
Накануне в ходе совещания с экспертами Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден и нужно сделать все, чтобы его сгладить, а также сократить период, когда будет фиксироваться наибольшее число новых заражений.
По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения, более 400 человек умерли.