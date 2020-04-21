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51 минуту назад

Липецкая вечЁрка: пенсионная петиция, завозная зараза и перекрытие улицы Баумана

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: пенсионная петиция, завозная зараза и перекрытие улицы Баумана

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 21 апреля.

Больше всего отзывов читатели сегодня оставили под сообщением «Липчанин просит Мишустина вернуть пенсии». Юрий Перегудов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с петицией,в которой просит пересмотреть закон о пенсионном возрасте и вернуть выплаты тем, кто недавно стал предпенсионером: это женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет. В обосновании петиции Юрий Перегудов указывает, что в нынешних социально-экономических условиях россияне этого возраста останутся без средств к существованию.

Не менее активно липчане комментировали то, что сегодня коронавирусная инфекция выявлена еще у 20 жителей Липецкой области. За время эпидемии в регионе выявлены 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 15 из 20 выявленных сегодня коронавирусных больных - жители Липецка. Четверть случаев коронавируса в Липецк завозные - из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга. Оказалось, что 4% заболевших (восемь случаев) COVID-19 привезли вирус из-за рубежа, где липчане побывали как туристы. Напомним, что первые три случая заражения жители пригородных к Липецку сел «импортировали» из Италии. 18% случаев заболевания в регион привезли жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также липчане, которые учатся и работают в этих мегаполисах (36 случаев). Остальные заболевшие - липчане, которых заразили туристы и приезжие.

Тем временем ремонт улицы Баумана, который предполагалось начать 25 апреля, отложен до 1 мая. В мэрии эту паузу объяснили желанием дать липчанам еще неделю, чтобы подготовиться к перекрытию магистрали и выбрать максимально удобные пути объезда.

991
#вечёрка
1

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