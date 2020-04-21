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На 11-месячного малыша упал комод

11 2988
#самоизоляция #бытовой травматизм
3
На 11-месячного малыша упал комод

Четыре сообщения о травмированных детях приняли за неделю операторы системы «112» управления ГО и ЧС Липецка. Череда несчастных случаев с детьми началась 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба управления ГО и ЧС Липецка, 15 апреля в одной из квартир микрорайона «Университетский» семилетний мальчик пролил на ноги кипяток. Затем упала со стола и ударилась головой пятимесячная девочка на Соколе. Комод рухнул на 11-месячного малыша на Юго-западе Липецка. С верхнего «этажа» двухъярусной кровати 20 апреля упал пятилетний мальчик в центральной части города.
 
- К детям немедленно была направлена скорая помощь. Все они госпитализированы, - сообщили в управлении.
11 2988
#самоизоляция #бытовой травматизм
3

Комментарии (11)

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Уличная кошка

5 минут назад
Вова Мутин, идиот ты
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я

18 минут назад
Мужик, 11ти месячный ребенок учится ходить, но еще ищет опору и хватается за все подряд. Очень травмоопасный возраст! А многие комоды и тумбочки легко переворачиваются. Мы, в этот период внутрь, к задним стенкам переворачивающейся тумбочки, кирпичи ложили.
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48

35 минут назад
комод случаем не из икеи?
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Мужик

40 минут назад
Блин правда, я не подумал, реально может упасть, хотя 11 месяцев, ребёнок наверно на полу был, а мама в комоде возилась, отвлеклась, а он бах!
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Вова Мутин

41 минуту назад
Без изоляции гуляли бы они на улице и были бы здоровы
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???

50 минут назад
Куда быдло родители смотрят.суки пивасик потягивпют.
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Коронавирус

54 минуты назад
Скрытые симптомы... Остерегайтесь комодов и кипятка! Они могут быть заражены!
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Ник

58 минут назад
Мужик, обыкновеннно, когда комод полупустой, если открыть все ящики и он переваливается от тяжести
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Мужик

сегодня, 17:05
Как комод мог упасть? Его валять будешь, не свалишь, или в Липецке было землетрясение?
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Педагог

сегодня, 16:59
Родители были под кайфом?
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