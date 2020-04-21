На 11-месячного малыша упал комод

Четыре сообщения о травмированных детях приняли за неделю операторы системы «112» управления ГО и ЧС Липецка. Череда несчастных случаев с детьми началась 15 апреля.
Как сообщает пресс-служба
управления ГО и ЧС Липецка
, 15 апреля в одной из квартир микрорайона «Университетский» семилетний мальчик пролил на ноги кипяток. Затем упала со стола и ударилась головой пятимесячная девочка на Соколе. Комод рухнул на 11-месячного малыша на Юго-западе Липецка. С верхнего «этажа» двухъярусной кровати 20 апреля упал пятилетний мальчик в центральной части города.
- К детям немедленно была направлена скорая помощь. Все они госпитализированы, - сообщили в управлении.
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