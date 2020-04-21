Общество

28 минут назад

Нижний парк в этом году останется без каруселей

14 709
#Нижний парк #реновация #реконструкция
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Нижний парк в этом году останется без каруселей

Возведение карусельной зоны отложено из-за пандемии коронавируса

Как стало известно, в этом году отложено возведение карусельной зоны Нижнего парка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, планам мэрии на продолжение глобальной реконструкции Нижнего парка, той его части, где планировалось размещение каруселей, помешала пандемия коронавируса и перенаправление средств на более нужные социальные проекты.  Но, в мэрии сообщили, что обязательно вернутся к реализации проекта, как только это представится возможным. Но, благоустройство старой части парка, за памятником Народовольцам продолжается.  Сейчас  там идет обрезка деревьев. В этом году появятся пешеходные дорожки, клумбы, места отдыха. Также будет реконструирована дорога связывающая парк и пляж с улицей Маяковского.  
14 709
#Нижний парк #реновация #реконструкция
1

Комментарии (15)

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Работяга

22 секунды назад
ВВП, я последние 7 лет в нижний не ходил с семьей ,там были ржавые качели за которые срубали бабло и больше ничего не было Сейчас лучше стало гораздо,не отвечай за всех Но самые лучшие парке ,в тех городах ,где стоят вековые деревья ,оде много деревьев Липецку необходимы тополя ,но против тополей вели борьбу жители липецка долго и активно А тополя помогали кислороду а теперь нет кислорода в городе
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Молодые родители новых районов

3 минуты назад
АДМИНИСТРАЦИЯ, пенсионеры доствли молодым нравятся новые парки и дети довольны Но вот дересья только не пилить а так отлично ,хоть есть где погулять нам
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УВАРКИНА каллеги работаем !

4 минуты назад
Выполнение работ по ремонту сцены в парке «Победы» МАУ Культуры «Нижний Парк» Города Липецка 4 716 427,88 Размещение завершено Договоры 08.04.2020223-ФЗ, Закупка иного способа размещения № 32009066095
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Дерево

5 минут назад
Деревья при обрезке надо закрашивать чтобы не болели
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УВАРКИНА каллеги работаем !

5 минут назад
АДМИНИСТРАЦИЯ, Выполнение работ по демонтажу тротуаров и дорожек в парке «Победы» МАУ Культуры «Нижний Парк» Города Липецка 1 070 712,40 Размещение завершено Договоры 08.04.2020223-ФЗ, Закупка иного способа размещения № 32009066082
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Навандалили

5 минут назад
И умыли руки
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Сомневающийся

6 минут назад
А бабло уже поделили. Проклятый вирус не дал доделать парк. Я думаю из-за вируса финансирование и длительность ремонта пр.Победы тоже возрастёт. Имя вируса - коррупция.
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Вал

7 минут назад
Зверь, когда все обезьяны соберутся в администрации
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123

15 минут назад
А в след году там установят что-то дерьмовое для детей
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АДМИНИСТРАЦИЯ

16 минут назад
НЕ ВЗДУМАЙТЕ ТАК ЖЕ ИСПОГАНИТЬ ПАРК ПОБЕДЫ !!! ЭТО НАША ПАМЯТЬ, И НАШЕ ДЕТСТВО !!!
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