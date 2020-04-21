Общество
28 минут назад
Нижний парк в этом году останется без каруселей
Возведение карусельной зоны отложено из-за пандемии коронавируса
Как стало известно, в этом году отложено возведение карусельной зоны Нижнего парка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, планам мэрии на продолжение глобальной реконструкции Нижнего парка, той его части, где планировалось размещение каруселей, помешала пандемия коронавируса и перенаправление средств на более нужные социальные проекты. Но, в мэрии сообщили, что обязательно вернутся к реализации проекта, как только это представится возможным. Но, благоустройство старой части парка, за памятником Народовольцам продолжается. Сейчас там идет обрезка деревьев. В этом году появятся пешеходные дорожки, клумбы, места отдыха. Также будет реконструирована дорога связывающая парк и пляж с улицей Маяковского.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, планам мэрии на продолжение глобальной реконструкции Нижнего парка, той его части, где планировалось размещение каруселей, помешала пандемия коронавируса и перенаправление средств на более нужные социальные проекты. Но, в мэрии сообщили, что обязательно вернутся к реализации проекта, как только это представится возможным. Но, благоустройство старой части парка, за памятником Народовольцам продолжается. Сейчас там идет обрезка деревьев. В этом году появятся пешеходные дорожки, клумбы, места отдыха. Также будет реконструирована дорога связывающая парк и пляж с улицей Маяковского.
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