Нижний парк в этом году останется без каруселей

Возведение карусельной зоны отложено из-за пандемии коронавируса

Как стало известно, в этом году отложено возведение карусельной зоны Нижнего парка.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, планам мэрии на продолжение глобальной реконструкции Нижнего парка, той его части, где планировалось размещение каруселей, помешала пандемия коронавируса и перенаправление средств на более нужные социальные проекты. Но, в мэрии сообщили, что обязательно вернутся к реализации проекта, как только это представится возможным. Но, благоустройство старой части парка, за памятником Народовольцам продолжается. Сейчас там идет обрезка деревьев. В этом году появятся пешеходные дорожки, клумбы, места отдыха. Также будет реконструирована дорога связывающая парк и пляж с улицей Маяковского.