На звание «Почетный гражданин города Липецка» выдвинуты пять кандидатур

В этом году трудовые коллективы и общественные объединения представили пять кандидатур на звание «Почетный гражданин города Липецка»: ветерана Великой Отечественной войны, менеджера, известного краеведа, Народного артиста РФ и Заслуженного строителя РСФСР.









В Липецком горсовете на заочном заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике депутаты рассмотрели ходатайства о выдвижении кандидатов на звание почетных граждан.

Региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выдвинуло кандидатуру Генриэтты Буевой. В годы Великой Отечественной войны она работала медсестрой во 2-ом хирургическом военно-полевом госпитале 2-го Белорусского фронта. В мирное время Генриэтта Буева более 45 лет трудилась в химической лаборатории завода «Свободный Сокол». После выхода на пенсию активно включилась в ветеранское движение, ведет большую общественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и школьников. Генриэтта Буева награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Белоруссии», «За Победу над Германией», «За доблестный труд», знаком «Почетный донор СССР», имеет звание «Липчанка года».



Еще одним кандидатом на звание стал ветеран труда, менеджер ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» Виктор Зайцев. Его кандидатуру выдвинул трудовой коллектив института. Виктор Зайцев внес весомый вклад в социально-экономическое, культурное и общественное развитие Липецка. Организовывал мобилизацию водительского состава на крупнейшие стройки города и области. При его непосредственном участии сотни семей сотрудников НЛМК получили жилье после сноса домов в селе Казинка после затопления Матырского водохранилища. За многолетний и добросовестный труд награжден юбилейной медалью «Во славу Липецкой области», Почетным знаком Липецкой области «За верность отцовскому долгу», Почетной медалью «За любовь и верность», медалью «Ветеран труда».



Кандидатом на звание «Почетный гражданин города Липецка» повторно выдвинут Александр Клоков. Известного липецкого краеведа выдвинуло собрание членов ЛООО «Липецкое областное краеведческое общество». Александр Клоков - автор более 100 научно-популярных книг и статей по истории и культуре Липецкого края, а также туристических и исторических карт и маршрутов. По его сценариям и текстам сняты многие видео- и телефильмы по истории и культуре Липецкого края. Под руководством Александра Клокова в 1991 году была завершена реставрация Древне-Успенской церкви города Липецка, организовано возвращение верующим Христорождественского собора. По инициативе Клокова создали музей истории металлургии «Мир металла», музей истории села Дикое и многочисленные музейные коллекции. Благодаря ему тысячи липчан – участников туристических поездок и экскурсий – впервые познакомились с уникальным природным и историко-культурным наследием региона. В настоящее время Александр Клоков - один из самых авторитетных экспертов по развитию въездного туризма в нашей области. Четверть века Александр Клоков отдал педагогической работе, воспитав целую плеяду исследователей истории Липецкого края. Липецкий краевед - призер национальной премии «Святая Анна» открытого российского конкурса фильмов 2002-2003 года, являлся доверенным лицом президента РФ в Липецкой области. Награжден Благодарственным письмом президента, Почетными грамотами Министерства культуры РФ, грамотой Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ и многими другими федеральными, областными и городскими наградами.



Также повторно на почетное звание выдвигается художественный руководитель и главный балетмейстер ОБУК «Театр танца «Казаки России», Народный артист РФ Леонид Милованов. Его представляет коллектив ОБУК «Театр танца «Казаки России». Леонид Милованов на протяжении 30 лет является бессменным руководителем хореографического ансамбля, который представляет наш регион и нашу страну на международной культурной арене. «Казаки России» выступали на XXII Олимпийских играх в Сочи, на авиабазе Хмеймим в Сирии, в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзоре, в культурной программе перекрестных Годов культуры России в Греции, Германии, Испании и Италии. Балетмейстер является Заслуженным артистом РФ, лауреатом премии Правительства РФ в области культуры, лауреатом Премии I степени Центрального Федерального округа в области литературы и искусства в номинации «За развитие и сохранение народного творчества», лауреат областной премии имени Т.Н. Хренникова. Известный липецкий балетмейстер награжден медалями «За заслуги перед городом Липецком», «Во славу Липецкой области», «За заслуги в борьбе с международным терроризмом». Леонид Милованов действительный член Петровской академии наук и искусств, награжден Благодарностями Совета при президенте РФ по делам казачества «За большой вклад в сохранение и развитие казачьей культуры», Почетной грамотой Совета Федерации.



Совет Союза строителей Липецкой области выдвинул Альберта Соболева. Он является бывшим заместителем начальника Главлипецкстроя, Заслуженным строителем РСФСР, ветераном строительного комплекса области. К заслугам Альберта Соболева можно отнести создание Липецкого метода скоростного строительства, в результате чего многие важнейшие объекты НЛМК были возведены в кратчайшие сроки с опережением плана. Кроме того, впервые в СССР под его руководством монтировались блоки весом более 200 т. Большое внимание Альберт Соболев уделял внедрению новых технологий в жилищное строительство. С его непосредственным участием были построены сотни объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения. Альберт Соболев награжден двумя Орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», золотой и серебряной медалями ВДНХ, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почетным знаком Российского союза строителей «Строительная слава», юбилейной медалью «Во славу Липецкой области».



Для общественного обсуждения заявки будут опубликованы в областной газете «Липецкая газета» и на официальном сайте Липецкого городского Совета депутатов .



Отзывы на кандидатов будут принимать с 24 апреля по 24 мая. Свою точку зрения вы можете изложить в письменном виде и направить по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22, Липецкий городской Совет депутатов или позвонить с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов кроме праздничных и выходных дней, по телефонам: 23-93-62; 8-950-804-15-97.



Депутаты горсовета изучат мнение липчан и выберут Почетных граждан в ходе тайного голосования на сессии городского парламента. В связи с юбилейной датой, 75-летия Победы, депутаты могут выбрать более двух кандидатур. Само награждение пройдет в День города.



