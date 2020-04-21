сегодня, 13:32
Дорожные работы на перекрестке улиц Водопьянова и Папина вызвали пробку
На перекрестке улиц Водопьянова, Меркулова и Папина сегодня проводятся дорожные работы — фрезеруется асфальт одной и полос улицы Водопьянова. Дорожные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа дорожников вызвала затруднение движения.
Ремонт улицы Водопьянова начался 10 апреля. На улице заменят дорожное полотно, приведут в порядок часть бордюрного камня (около 900 погонных метров) и разворот у остановки «23 микрорайон». Выезд со второстепенной дороги, расположенный возле торгового центра «Октябрьский», переместится на 100 метров в сторону остановки «Дом художника». Эта мера, а также ремонт 5 светофорных объектов и 311 дорожных знаков, монтаж 670 метров пешеходного ограждения и нанесение почти 10 км разметки позволят обеспечить безопасность участников движения.
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