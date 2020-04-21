Общество

сегодня, 13:32

Дорожные работы на перекрестке улиц Водопьянова и Папина вызвали пробку

10 1407
#дорожные работы #пробки
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Дорожные работы на перекрестке улиц Водопьянова и Папина вызвали пробку

На перекрестке улиц Водопьянова, Меркулова и Папина сегодня проводятся дорожные работы — фрезеруется асфальт одной и полос улицы Водопьянова. Дорожные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа дорожников вызвала затруднение движения.

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- Для того, чтобы не беспокоить жителей окрестных домов, принято решение проводить работы днем, исключив утренние и вечерние часы-пик, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - Выбор времени для продолжения фрезерования асфальта будет сделан с учетом дорожной обстановки.

Ремонт улицы Водопьянова начался 10 апреля. На улице заменят дорожное полотно, приведут в порядок часть бордюрного камня (около 900 погонных метров) и разворот у остановки «23 микрорайон». Выезд со второстепенной дороги, расположенный возле торгового центра «Октябрьский», переместится на 100 метров в сторону остановки «Дом художника». Эта мера, а также ремонт 5 светофорных объектов и 311 дорожных знаков, монтаж 670 метров пешеходного ограждения и нанесение почти 10 км разметки позволят обеспечить безопасность участников движения.



10 1407
#дорожные работы #пробки
1

Комментарии (10)

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Миротворец

23 минуты назад
Ипало завалите дурни . Самоизоляция , ни кого не должно быть на улице . Пусть работают и делают вам же твари хорошо ! Сидите тут хаете людей по чем зря!
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А это ее щербатый друг

38 минут назад
Иван, который ее научил слову коллегии. И его кодла. Которая ее окружила.Он в глаза ей улыбается. А за спиной хаит и подставляет. Мать нашу-6-ых детей)))
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А сколько

50 минут назад
Спыздят?
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Леха

53 минуты назад
Насколько я помню изначально хотели делать ремонт ночью,что бы не накалять и так жёсткий трафик из за перекрытия Проспекта. Или люди почувствовали вольность и надо им усугубить ситуацию,что бы жизнь медом не казалась? Идиотизм в анфасе!!!!!
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Липчанин

58 минут назад
я всегда знал, что в мэрии сидят одни идиоты.
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Иван

сегодня, 13:51
У меня такое чувство, что из раза в раз это делается специально, чтобы народ побольше хаял нашу Даму.
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Танюша

сегодня, 13:49
Зачем нам мозг? Проспект закрыли, и самое то ремонтировать Папина
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Домовой

сегодня, 13:45
Так ведь они же все должны быть дома! Самоизоляция же всё-таки!!!
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кпп

сегодня, 13:45
Мудаки, кто это планировал. Сделайте сначала проспект ублюдки недоношенные.
ответить

Самоизоляция

сегодня, 13:35
В разгаре)))
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