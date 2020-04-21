25% претендующих на «путинские» 5000 рублей липецких мам уже оформили заявления

По оценкам регионального отделения Пенсионного фонда, в Липецкой области проживают порядка 20 000 потенциальных получательниц ежемесячного пособия на детей в 5 000 рублей. С оформлением заявлений можно не торопиться: причитающиеся деньги можно получить вплоть до октября.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript