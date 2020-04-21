22 минуты назад
25% претендующих на «путинские» 5000 рублей липецких мам уже оформили заявления
По оценкам регионального отделения Пенсионного фонда, в Липецкой области проживают порядка 20 000 потенциальных получательниц ежемесячного пособия на детей в 5 000 рублей. С оформлением заявлений можно не торопиться: причитающиеся деньги можно получить вплоть до октября.
- Ежемесячные выплаты по 5 000 рублей с апреля по июнь 2020 года положены семьям, имеющим право на материнский капитал. Эти выплаты введены в связи с указом президента РФ, он подписан 7 апреля 2020 года. Правительство 9 апреля приняло соответствующее постановление и определило правила выплат. Выплаты положены даже тем семьям, которые уже израсходовали свой материнский капитал. Кроме того, выплаты пойдут всем семьям, вне зависимости от достатка семьи. Главное условие получения выплат – право на материнский капитал. С момента подписания указа в липецкое отделение ПФР поступило порядка 5 000 заявлений.
В ПФР уточнили, что выплаты будут перечисляться тем семьям, где ребенку было не более трех лет на момент подписание указа. Таким образом, получить «путинские» пособия смогут те семьи, где второй (последующий ребенок) родился позже 7 апреля 2018 года, и те семьи, где первенец родился после 1 января 2020 года. Если ребенок родился в апреле 2018 года, то его маме положена выплата только за один месяц. Если в мае 2018 – за два, июне – за три. Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 000 рублей в месяц, если два – 10 000 рублей в месяц, и так далее.
- Обратиться за выплатами можно до 1 октября 2020 года. Право на получение выплат по 5 000 рублей ежемесячно имеет только мама ребенка. Именно она, а не бабушки, дедушки, папы, должна подать заявление в ПФР. Сделать это можно несколькими способами – через сайт ПФР или портал «Государственные услуги». В исключительных случаях, например, при отсутствии интернета и доступа к личному кабинету, получательницу выплаты пригласят в отделение ПФР, - уточнила Татьяна Нацкина. – Достаточно оформить одно заявление. Его движение можно отследить в личном кабинете «Государственных услуг», если включить там уведомления. Не нужно подавать эти заявления ежедневно. Это дублирование значительно загружает специалистов. Мы сейчас работаем без выходных. Надо дождаться решения по первому заявлению и следить за уведомлениями.
Заявление на выплату "путинских" в ПФР рассматривают в срок до 5 рабочих дней. Если выплата одобрена и все документы и реквизиты в порядке, то мама получит деньги на свой счет в течение трех дней с момента удовлетворения заявления.
Заместитель управляющего ПФР в Липецкой области Татьяна Нацкина просит заявительниц максимально внимательно заполнить все графы заявления, особенно это касается банковских реквизитов. Надо указывать реквизиты действующего счета мамы, не допускать ошибок в цифрах, иначе банк не сможет перечислить женщине причитающуюся сумму.
- Порядка 10% заявлений мы отклоняем из-за ошибок в реквизитах. Это значительно увеличивает срок получения выплаты. Кроме того, иногда деньги просят перечислить на счет третьего лица. Это запрещено, - обратила внимание Татьяна Нацкина.
На что важно обратить внимание при подаче заявления?
-помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
-поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;
-заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её Личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);
-право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля 2020 г. Семья, где ребенок родится в конце июня, получит право на материнский капитал и на дополнительную выплату. При этом подать заявление на выплату семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;
-в заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
Ответы на частые вопросы по поводу "путинских" пособий указаны здесь.
Еще в рубрике
сегодня, 10:46Общество
Житель
Эфа
Ленок48