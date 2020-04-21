Общество

сегодня, 12:08

Следователи и общественники поддержали многодетные семьи

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#благотворительность
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Следователи и общественники поддержали многодетные семьи

Следователи следственного управления СК России по Липецкой области вместе с представителями общественного совета при ведомстве привезли трем многодетным семьям продуктовые наборы, маски, книги и развивающие игры для детей.

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Перед объездом все упаковки с наборами обработали антисептиком. Каждой семье свой набор — по запросам. Кому-то нужны детские книги, кому-то — молочная смесь и средства гигиены: в семьях, которые сегодня посетили благотворители, воспитывают по пять-шесть детей. 

- Следственное управление предложило помочь многодетным семьям, на это предложение мы не могли не откликнуться, - рассказал во время объезда член общественного совета при ведомстве Антон Сидров. - Именно сейчас многодетные семьи наиболее уязвимы, им тяжело справляться с финансовой нагрузкой.

По словам руководителя пресс-службы СУ СК России по Липецкой области Юлии Кузнецовой, все семьи относятся к категории малообеспеченных, поэтому постоянно нуждаются в продуктах питания. Следователи также позаботились о занятости детей в условиях самоизоляции. Они купили настольные игры, творческие наборы и занимательную литературу. 

- Списки многодетных семей формируются каждый день, - отметила Юлия Кузецова. - По необходимости такие смьи могут обращаться в следственное управление. Мы постараемся обеспечить их всем необходимым.
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46 2487
#благотворительность
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Комментарии (46)

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Маргарет Тэтчер

7 минут назад
"Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков!" А путинские деньги лежат на его счетах и к выплатам никакого отношения не имеют!
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Вазген

8 минут назад
Грязинских пайков им накидают. Просроченных.
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Сергей Станиславович

9 минут назад
А слабо следакам на зону грев заслать? Нам как раз мобилки нужны и симки, а то при последнем шмоне все изъяли
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Галина

11 минут назад
А семья с тремя детьми не является многодетной
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Мамуля

15 минут назад
Бродячий пес с центра, я не голодаю) мой ребенок сыт, одет и обут) я против помощи зажравшимся! Как настрогали, так пусть и обеспечивают!
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Григи

17 минут назад
марина, и мы тоже многодетные из задонска помощи не видали и не увидим
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Бродячий пес с центра

18 минут назад
Мамуля, когда есть хочется особо не думаешь Значит это фейки что вы голодаете люди
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Привет из Союза державного

22 минуты назад
Бунтарей сажать в автобус и развозить работать по продуктовым магазинам , * к труду
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Dona

22 минуты назад
Ну я многодетная и че, я налогов плачу * тучу, детей своих обеспечиваю всем необходимым.... и ещё ваших за мой счёт лечат.... * всю эту чушь слушать.... кто- то там мне неоспоримо помогает.. чем? Молитвами?мне в принципе не надо ничего, просто сам факт... я типа свиноматка... с * ли? Работаю, налоги плачу, муж аналогично... и тут мне вдруг помогли... не, не слышала..
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Вот то то же

24 минуты назад
Продавец для голодающих, атг врут они и ноют к бунтам призывают .А как дело коснулось работы ,не хотят они Захотели бы жрать куда угодно пошли бы ,провакаторы
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