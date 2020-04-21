сегодня, 12:08
Следователи и общественники поддержали многодетные семьи
Следователи следственного управления СК России по Липецкой области вместе с представителями общественного совета при ведомстве привезли трем многодетным семьям продуктовые наборы, маски, книги и развивающие игры для детей.
- Следственное управление предложило помочь многодетным семьям, на это предложение мы не могли не откликнуться, - рассказал во время объезда член общественного совета при ведомстве Антон Сидров. - Именно сейчас многодетные семьи наиболее уязвимы, им тяжело справляться с финансовой нагрузкой.
По словам руководителя пресс-службы СУ СК России по Липецкой области Юлии Кузнецовой, все семьи относятся к категории малообеспеченных, поэтому постоянно нуждаются в продуктах питания. Следователи также позаботились о занятости детей в условиях самоизоляции. Они купили настольные игры, творческие наборы и занимательную литературу.
- Списки многодетных семей формируются каждый день, - отметила Юлия Кузецова. - По необходимости такие смьи могут обращаться в следственное управление. Мы постараемся обеспечить их всем необходимым.
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