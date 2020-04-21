Происшествия
43 минуты назад
Упавшая с балкона 5 этажа школьница больше двух недель пробыла в коме
13 2418
Сейчас ее жизнь - вне опасности.
Как уже писал GOROD48, 19 марта 15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова и с тяжелейшими травмами была доставлена в областную детскую больницу.
Пациентка попала в операционную в тяжелейшем состоянии. У нее была диагностирована сочетанная травма тела, характерная для падения с высоты. У школьницы были повреждены и отбиты внутренние органы, диагностирована черепно-мозговая травма, поврежден позвоночник, выявлены множество переломов костей. Девочке были проведены несколько операций, в том числе с участием нейрохирургов областной клинической больницы.
Как мы уже писали, девочку закрыли в квартире недовольные ее поведением родители. Однако она решила выбраться на улицу. Сбросив одноклассницам куртку, школьница попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа и упала на землю.
- Пациентка больше двух недель находилась в коме. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Она продолжает проходить лечение. Также лично мне она пообещала, что больше никогда не сделает чего-то подобного тому, что она сделала 19 марта, - сообщил GOROD48 главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
Пациентка попала в операционную в тяжелейшем состоянии. У нее была диагностирована сочетанная травма тела, характерная для падения с высоты. У школьницы были повреждены и отбиты внутренние органы, диагностирована черепно-мозговая травма, поврежден позвоночник, выявлены множество переломов костей. Девочке были проведены несколько операций, в том числе с участием нейрохирургов областной клинической больницы.
Как мы уже писали, девочку закрыли в квартире недовольные ее поведением родители. Однако она решила выбраться на улицу. Сбросив одноклассницам куртку, школьница попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа и упала на землю.
- Пациентка больше двух недель находилась в коме. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Она продолжает проходить лечение. Также лично мне она пообещала, что больше никогда не сделает чего-то подобного тому, что она сделала 19 марта, - сообщил GOROD48 главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
13 2418
ну
Голосу
ватник , ветеран АТО
ОДИН ГОЛОС
ОДИН ГОЛОС
молодой тупняк
Катька
Эго
Впёрли Мейсону
Аня