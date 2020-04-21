Происшествия

43 минуты назад

Упавшая с балкона 5 этажа школьница больше двух недель пробыла в коме

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#несчастный случай #подростки
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Упавшая с балкона 5 этажа школьница больше двух недель пробыла в коме

Сейчас ее жизнь - вне опасности.

Как уже писал GOROD48, 19 марта 15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова и с тяжелейшими травмами была доставлена в областную детскую больницу.

Пациентка попала в операционную в тяжелейшем состоянии. У нее была диагностирована сочетанная травма тела, характерная для падения с высоты. У школьницы были повреждены и отбиты внутренние органы, диагностирована черепно-мозговая травма, поврежден позвоночник, выявлены множество переломов костей. Девочке были проведены несколько операций, в том числе с участием нейрохирургов областной клинической больницы.

Как мы уже писали, девочку закрыли в квартире недовольные ее поведением родители. Однако она решила выбраться на улицу. Сбросив одноклассницам куртку, школьница попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа и упала на землю.

- Пациентка больше двух недель находилась в коме. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Она продолжает проходить лечение. Также лично мне она пообещала, что больше никогда не сделает чего-то подобного тому, что она сделала 19 марта, - сообщил GOROD48 главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
13 2418
#несчастный случай #подростки
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Комментарии (13)

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ну

1 минуту назад
ватник , ветеран АТО, ходить то будет,скорее всего под себя
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Голосу

4 минуты назад
Маме с папой будет нужна
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ватник , ветеран АТО

4 минуты назад
ходить то она теперь будет после такого?
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ОДИН ГОЛОС

7 минут назад
ЭТО БОЛЬШАЯ БЕДА И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОНА НИ КОМУ БУДЕТ НЕ НУЖНА
ответить

ОДИН ГОЛОС

7 минут назад
ЭТО БОЛЬШАЯ БЕДА И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОНА НИ КОМУ БУДЕТ НЕ НУЖНА
ответить

молодой тупняк

9 минут назад
Желаю скорейшего выздоровления и не совершать глупых ошибок, выздоровления девчонке. Спасибо врачам и всему мед. персоналу, молодцы, я всегда в вас верю!
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Катька

15 минут назад
Главное, чтобы это не повторилось вновь, подростки любят совершать одни и те же поступки. Жизнь их ни к чему вообще не учит!
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Эго

19 минут назад
Нормальный ребёнок не пойдёт с балкона гулять,мать наверно с ума сходит с такой непутевой дочкой,раз закрыла её дома,проститутка чтож за чес такой..что не в моготу сидеть дома
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Впёрли Мейсону

21 минуту назад
А группу ей по инвалидности дадут?
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Аня

27 минут назад
Извините, но девочка явно тупая. И такие же подружки. Найдут потом сожителей алкашей с отсидками. И опять в больничку... хорошо если не в морг
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