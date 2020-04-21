Общество

51 минуту назад

В схему движения трамваем №1 и №1к внесут временные изменения

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#транспорт
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В схему движения трамваем №1 и №1к внесут временные изменения
Как сообщают в департаменте транспорта городской администрации, в связи с проведением аварийных работ на участке трамвайного пути «Каменный лог – Центральный рынок» 21 и 22 апреля с 10:00 до 14:00 на период производства работ движение трамваев на маршрутах №1 «Центральный рынок – ДП6» и №1к «Центральный рынок – ул. Чехова» будет осуществляться до кольца 9 микрорайона.
2 596
#транспорт
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Комментарии (3)

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Ха

12 секунд назад
Да когда ж вы научитесь писать без ошибок? Опять в заголовке ошибки!!!!!!!! Неучи !!!!!!
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москвич

24 минуты назад
Может хватит насиловать труп и отправить их в скупку металлолома
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Впёрли Мейсону

45 минут назад
Я на лисапетке как-нибудь.
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