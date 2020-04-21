В схему движения трамваем №1 и №1к внесут временные изменения

Как сообщают в департаменте транспорта городской администрации, в связи с проведением аварийных работ на участке трамвайного пути «Каменный лог – Центральный рынок» 21 и 22 апреля с 10:00 до 14:00 на период производства работ движение трамваев на маршрутах №1 «Центральный рынок – ДП6» и №1к «Центральный рынок – ул. Чехова» будет осуществляться до кольца 9 микрорайона.