Общество

сегодня, 10:49

Злостную алиментщицу из Измалковского района подвергли психиатрической экспертизе

4 827
#Алименты #приставы #долги
1
Злостную алиментщицу из Измалковского района подвергли психиатрической экспертизе

Женщину не в первый раз привлекают к уголовной ответственности за уклонение от содержания ребёнка, но она так и не исправляется.

Судебным приставам Измалковского района пришлось вынести не совсем обычное решение – о направлении должницы на психиатрическую судебную экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, женщина давно не платит алименты на своего несовершеннолетнего ребёнка, в результате в отношении неё уже применялась крайняя мера – уголовное дело и суд по ч.1 ст.157 УК РФ, предусматривающей до года лишения свободы. Однако, несмотря это, должница так и не проявила стремления к тому, чтобы исправиться.

Против женщины вновь возбудили уголовное дело по этой статье, но при этом решили ещё и проверить на вменяемость. Экспертиза показала, что подозреваемая С. Здорова и способна принимать участие в следственных действиях.

4 827
#Алименты #приставы #долги
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Трест

53 минуты назад
Даже не хочу слышать о судебных приставов. У меня на них психологическая травма.
ответить

Впёрли Мейсону

55 минут назад
Моя бывшая.
ответить

Липчанка

58 минут назад
Исправьте ошибку в названии публикации
ответить

молодой тупняк

сегодня, 10:59
Сталина на неё нет и гулаг по ней плачет!
ответить

Еще в рубрике

«Коронавирусные каникулы» сократят траты бюджета Липецка на благоустройство на 70 миллионов рублей
#коронавирус #бюджет
14
«Коронавирусные каникулы» сократят траты бюджета Липецка на благоустройство на 70 миллионов рублей

31 минуту назад

Общество
В схему движения трамваем №1 и №1к внесут временные изменения
#транспорт
2
В схему движения трамваем №1 и №1к внесут временные изменения

51 минуту назад

Общество
В липецком зерне нашли пестициды
#технический регламент #пестициды #зерно
15
В липецком зерне нашли пестициды

сегодня, 10:46

Общество
Каждый третий случай ВИЧ в Липецкой области – завозной
#ВИЧ
10
Каждый третий случай ВИЧ в Липецкой области – завозной

сегодня, 10:36

Общество
Управляющие организации с отозванными лицензиями в Липецке не хотят дезинфицировать дома
#коронавирус #ЖКХ
27
Управляющие организации с отозванными лицензиями в Липецке не хотят дезинфицировать дома

сегодня, 10:31

Общество
В этом году липчане стали чаще болеть ОРВИ, чем раньше
#Грипп #ОРВИ #пневмония
10
В этом году липчане стали чаще болеть ОРВИ, чем раньше

сегодня, 10:26

Общество