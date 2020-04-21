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Злостную алиментщицу из Измалковского района подвергли психиатрической экспертизе
Женщину не в первый раз привлекают к уголовной ответственности за уклонение от содержания ребёнка, но она так и не исправляется.
Судебным приставам Измалковского района пришлось вынести не совсем обычное решение – о направлении должницы на психиатрическую судебную экспертизу.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, женщина давно не платит алименты на своего несовершеннолетнего ребёнка, в результате в отношении неё уже применялась крайняя мера – уголовное дело и суд по ч.1 ст.157 УК РФ, предусматривающей до года лишения свободы. Однако, несмотря это, должница так и не проявила стремления к тому, чтобы исправиться.
Против женщины вновь возбудили уголовное дело по этой статье, но при этом решили ещё и проверить на вменяемость. Экспертиза показала, что подозреваемая С. Здорова и способна принимать участие в следственных действиях.
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