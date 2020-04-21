Коронавирус

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Коронавирус выявлен ещё у 20 жителей области

15 1707
#коронавирус
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Коронавирус выявлен ещё у 20 жителей области

С начала эпидемии COVID-19 заболели 189 жителей региона.

Как сообщает областной оперштаб, 21 апреля коронавирусная инфекция выявлена еще у 20 жителей Липецкой области.

- Заболевшие получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России, - сообщили в оперштабе. 
 
За время эпидемии в регионе выявлены 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 человек выздоровели, два человека умерли, 127 больны.
15 1707
#коронавирус
1

Комментарии (15)

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Как гость
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valerafromsplus

5 минут назад
А кто именно из области? Дяд Митя тракторист, баба Даша доярка, Тихон лесник и водитель самосвала Коля?
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-----

11 минут назад
=Гость=, никто тебе не даст, потому что информация скорее всего вымышленная, по этому они и не пишут с каких районов, напрашивается только такой вывод. Каждый день одно и тоже.
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Гостья

11 минут назад
Дайте полную инфу, сколько в каком городе.
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=Гость=

25 минут назад
Дайте нормальную статистику!!! Где заразились эти новые 20? Из города или районов??? Журналисты, вам не дико писать статью на 5 строчек??? Когда вы начнёте задавать эти вопросы в оперштабе и дадите нормальную информацию людям?
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я

40 минут назад
Гостья, согласна.
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весёлый

47 минут назад
сколько в упаковке тестов ,думайте
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весёлый

47 минут назад
сколько в упаковке тестов ,думайте
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Впёрли Мейсону

50 минут назад
Жрать хочу!
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гостья

52 минуты назад
четвертый день по 20? как то странно
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Липецк

56 минут назад
Вышли на плато?
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