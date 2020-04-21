Коронавирус
сегодня, 10:45
Коронавирус выявлен ещё у 20 жителей области
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С начала эпидемии COVID-19 заболели 189 жителей региона.
Как сообщает областной оперштаб, 21 апреля коронавирусная инфекция выявлена еще у 20 жителей Липецкой области.
- Заболевшие получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России, - сообщили в оперштабе.
За время эпидемии в регионе выявлены 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 человек выздоровели, два человека умерли, 127 больны.
- Заболевшие получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России, - сообщили в оперштабе.
За время эпидемии в регионе выявлены 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 человек выздоровели, два человека умерли, 127 больны.
15 1707
valerafromsplus
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