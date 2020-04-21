Общество

сегодня, 10:36

Каждый третий случай ВИЧ в Липецкой области – завозной

10 1562
#ВИЧ
3
Каждый третий случай ВИЧ в Липецкой области – завозной

В регионе наметилось снижение заболеваемости вирусом иммунодефицита.

Специалисты Роспотребнадзора по Липецкой области за первые три месяца текущего года отметили снижение вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции.

По данным ведомства, в январе-марте зарегистрированы 102 случая, что на 20,6 % ниже аналогичного периода прошлого года. При этом местные жители подхватили заразу в 69 случаях, остальные выявленные ВИЧ-положительные люди приехали из других регионов и государств. Заболеваемость местных жителей снизилась на 15,7%.

По-прежнему преобладал половой путь передачи инфекции: 67,9%, наркотический путь составил 32,1% - эта статистика подтверждает вероятность распространения ВИЧ вне наркотического сообщества.

Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались преимущественно среди людей 18-49 лет. Удельный вес женщин составил ровно треть от заболевших 33,3%

Фото zen.yandex.ru

10 1562
#ВИЧ
3

Комментарии (10)

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липецкий авторитетный ветеран АТО

8 минут назад
кхмм. а какие реальные цифры по вич инфецированию в липецке?
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Житель ты прав

9 минут назад
Лупятся на ура со всеми подряд, что замужние что нет
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Бубнов

16 минут назад
Житель баб только треть заметь, остальные мужики, ну не можем мы пройти мимо
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Житель

32 минуты назад
Ну эти приезжие и наших баб - дур продажных шкурок и заразили))В Липецке одни проститутки бабы,хотя строят из себя ПОРЯДОЧНЫХ))
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Вы чё??? СПИДа нет - есть только короновирус

33 минуты назад
Вы чё палите контору бл
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Истеричная ипотечная разведенка с прицепом

44 минуты назад
Я предохраняюсь .
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Про с Красное

45 минут назад
Что умалчиваете??? Там вооще песдес с этим вич
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=

47 минут назад
кто то еще трахает помоечных баб
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Одна радость

48 минут назад
Хоть СПИДом не заболеем
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молодой тупняк

сегодня, 10:47
Чпокайтесь больше с узбеками и украинцами, на Украине СПИД резко возрос в связи с не так уж и давними событиями, как будто специально укров заражают, зная что они в Россию едут.
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