Каждый третий случай ВИЧ в Липецкой области – завозной

В регионе наметилось снижение заболеваемости вирусом иммунодефицита.

Специалисты Роспотребнадзора по Липецкой области за первые три месяца текущего года отметили снижение вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции.

По данным ведомства, в январе-марте зарегистрированы 102 случая, что на 20,6 % ниже аналогичного периода прошлого года. При этом местные жители подхватили заразу в 69 случаях, остальные выявленные ВИЧ-положительные люди приехали из других регионов и государств. Заболеваемость местных жителей снизилась на 15,7%.

По-прежнему преобладал половой путь передачи инфекции: 67,9%, наркотический путь составил 32,1% - эта статистика подтверждает вероятность распространения ВИЧ вне наркотического сообщества.

Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались преимущественно среди людей 18-49 лет. Удельный вес женщин составил ровно треть от заболевших 33,3%



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