сегодня, 10:36
Каждый третий случай ВИЧ в Липецкой области – завозной
В регионе наметилось снижение заболеваемости вирусом иммунодефицита.
Специалисты Роспотребнадзора по Липецкой области за первые три месяца текущего года отметили снижение вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции.
По данным ведомства, в январе-марте зарегистрированы 102 случая, что на 20,6 % ниже аналогичного периода прошлого года. При этом местные жители подхватили заразу в 69 случаях, остальные выявленные ВИЧ-положительные люди приехали из других регионов и государств. Заболеваемость местных жителей снизилась на 15,7%.
По-прежнему преобладал половой путь передачи инфекции: 67,9%, наркотический путь составил 32,1% - эта статистика подтверждает вероятность распространения ВИЧ вне наркотического сообщества.
Вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались преимущественно среди людей 18-49 лет. Удельный вес женщин составил ровно треть от заболевших 33,3%
Фото zen.yandex.ru
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сегодня, 10:46Общество
липецкий авторитетный ветеран АТО
Житель ты прав
Бубнов
Житель
Вы чё??? СПИДа нет - есть только короновирус
Истеричная ипотечная разведенка с прицепом
Про с Красное
=
Одна радость
молодой тупняк