Управляющие организации с отозванными лицензиями в Липецке не хотят дезинфицировать дома

А некоторые применяют новые технологии.

Как уже писал GOROD48, управляющие организации обязаны проводить ежедневную уборку общих мест пользования с применением дезинфицирующих средств. Однако по факту все обстоит далеко не так.



- Управляющим организациям рекомендовано проводить уборку помещений общего пользования в многоквартирных домах ежедневно. Государственной жилищной инспекцией Липецкой области с 6 апреля проведено уже 1899 обследований многоквартирных домов с выездом по жалобам, в том числе по адресам, оставленным на сайте GOROD48 и в соцсетях, - сообщил GOROD48 руководитель ведомства Денис Надеев.



По словам начальника ГЖИ, в ходе выездов выявлены организации, оказывающие услуги ненадлежащего качества.



- В большинстве случаев это те организации, действие лицензий которых прекращены, а именно: ГУЖК «Сокол», УК «Взаимодействие», ООО «Уютсервис», УК «Звездная» и ряд других. К слову, они обязаны продолжать управление многоквартирными домами на основании статьи 200 Жилищного кодекса РФ - до момента отбора органом местного самоуправления управляющих организаций по итогам открытых конкурсов. Что касается остальных управляющих организаций, все зафиксированные нашими сотрудниками недочеты по уборке устраняются ими в кратчайшие сроки, - говорит Денис Надеев.



Председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Юлия Кабанцова добавляет, что по указанию Роспотребнадзора, управляющие организации должны ежедневно дезинфицировать помещения общего пользования в многоквартирных домах хлор- или спиртсодержащими средствами.



Какие-то УК пользуются для этого услугами специальных организаций из реестра Роспотребнадзора, но большинство управляющих организаций справляются с этой работой самостоятельно. Более того, некоторые компании применяют для дезинфекции новые средства. В частности, такая УК как «Липецкжилэксплуатация», обслуживающая дома в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский», используют глутаровый альдегид, который применяют медработники для стерилизации инструментов и дезинфекции помещений.