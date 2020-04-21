Общество

сегодня, 10:31

Управляющие организации с отозванными лицензиями в Липецке не хотят дезинфицировать дома

27 1802
#коронавирус #ЖКХ
3
Управляющие организации с отозванными лицензиями в Липецке не хотят дезинфицировать дома

А некоторые применяют новые технологии.

Как уже писал GOROD48, управляющие организации обязаны проводить ежедневную уборку общих мест пользования с применением дезинфицирующих средств. Однако по факту все обстоит далеко не так.

- Управляющим организациям рекомендовано проводить уборку помещений общего пользования в многоквартирных домах ежедневно. Государственной жилищной инспекцией Липецкой области с 6 апреля проведено уже 1899 обследований многоквартирных домов с выездом по жалобам, в том числе по адресам, оставленным на сайте GOROD48 и в соцсетях, - сообщил GOROD48 руководитель ведомства Денис Надеев.

По словам начальника ГЖИ, в ходе выездов выявлены организации, оказывающие услуги ненадлежащего качества.

- В большинстве случаев это те организации, действие лицензий которых прекращены, а именно: ГУЖК «Сокол», УК «Взаимодействие», ООО «Уютсервис», УК «Звездная» и ряд других. К слову, они обязаны продолжать управление многоквартирными домами на основании статьи 200 Жилищного кодекса РФ - до момента отбора органом местного самоуправления управляющих организаций по итогам открытых конкурсов. Что касается остальных управляющих организаций, все зафиксированные нашими сотрудниками недочеты по уборке устраняются ими в кратчайшие сроки, - говорит Денис Надеев.

Председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Юлия Кабанцова добавляет, что по указанию Роспотребнадзора, управляющие организации должны ежедневно дезинфицировать помещения общего пользования в многоквартирных домах хлор- или спиртсодержащими средствами.

Какие-то УК пользуются для этого услугами специальных организаций из реестра Роспотребнадзора, но большинство управляющих организаций справляются с этой работой самостоятельно. Более того, некоторые компании применяют для дезинфекции новые средства. В частности, такая УК как «Липецкжилэксплуатация», обслуживающая дома в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский», используют глутаровый альдегид, который применяют медработники для стерилизации инструментов и дезинфекции помещений.
27 1802
#коронавирус #ЖКХ
3

Комментарии (27)

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Плеханова 34

2 минуты назад
Дезинфекцию не проводили ни разу
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Гость

3 минуты назад
Что значит не хотят? Это саботаж,а за саботаж трибунал.
ответить

АУ!!!

4 минуты назад
Заболевших 20. Где обновлённая статистика?
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Впёрли Мейсону

8 минут назад
А у меня чистота и порядок.
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Умный

11 минут назад
Вы недовольны работой управляшкой , а вы протокол собрания хоть в глаза то видели ?
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Комфорт Л

28 минут назад
Подъезды вообще не убираются, опытная ст.
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Хорошавина 2

39 минут назад
Липчанка, у нас такая же ситуация в доме.
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Шоу

43 минуты назад
Продолжается
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Сергей

46 минут назад
по Катукова д. 14 постоянные отключения воды. Управляшка совсем закрыта, телефоны отключены, к кому обращаться не известно. О какой дезинфекции вообще разговор, хоть бы просто помыли.. Лишать их всех Лицензий и не начислять и не платить за содержание в карман гореруководителям!!
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Новолипецк

47 минут назад
На улице Парковой 9, ни разу не обрабатывали подъезд. За содержания жилья платим каждый месяц, а уборки ни какой нет.
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