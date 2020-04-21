Общество
сегодня, 09:26
В Липецке дешевеют овощи и куриное мясо
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В понедельник снизились цены на ряд продуктов. В их числе – свежие овощи, куриное мясо и фрукты.
Специалисты регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в ходе мониторинга минимальных розничных цен на социально значимые товары заметили, что в понедельник в Липецке заметно подешевели овощи, мясо и рыба.
Минимальная стоимость килограмма свежей капусты составила 15 рублей и 90 копеек (ранее 17,99 рублей), моркови – 14 рублей и 99 копеек (ранее 15,9 рублей), яблок – 49 рублей и 99 копеек (ранее 59 рублей), свежих огурцов – 38 рублей, томатов – 108 рублей и 99 копеек, картофеля – 11 рублей и 99 копеек (ранее 15,99 рублей). Минимальная стоимость растительного масла составила 49 рублей и 10 копеек за литр, мороженой скумбрии – 129 рублей 99 копеек, охлажденных кур – 109 рублей (ранее 113 рублей), гречки – 46 рублей 65 копеек (на прошлой неделе 54 рубля и 88 копеек).
Вместе с этим зафиксирован рост минимальных розничных цен на пшеничную муку (41, 99 за 2 кг), мороженый минтай (149 рублей и 99 копеек) и сливочное масло (84 рубля 99 копеек за пачку).
Минимальная стоимость килограмма свежей капусты составила 15 рублей и 90 копеек (ранее 17,99 рублей), моркови – 14 рублей и 99 копеек (ранее 15,9 рублей), яблок – 49 рублей и 99 копеек (ранее 59 рублей), свежих огурцов – 38 рублей, томатов – 108 рублей и 99 копеек, картофеля – 11 рублей и 99 копеек (ранее 15,99 рублей). Минимальная стоимость растительного масла составила 49 рублей и 10 копеек за литр, мороженой скумбрии – 129 рублей 99 копеек, охлажденных кур – 109 рублей (ранее 113 рублей), гречки – 46 рублей 65 копеек (на прошлой неделе 54 рубля и 88 копеек).
Вместе с этим зафиксирован рост минимальных розничных цен на пшеничную муку (41, 99 за 2 кг), мороженый минтай (149 рублей и 99 копеек) и сливочное масло (84 рубля 99 копеек за пачку).
32 1744
Тт
Кремлю у дороги
Совесть есть?!
Камень у дороги
Для Я
Житель
Иннокентий
Артамонов ,уже заявляет, по центральным сми
Гость
Эй, умники !!!