Общество

сегодня, 09:26

В Липецке дешевеют овощи и куриное мясо

32 1744
#цены #овощи #мониторинг
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В Липецке дешевеют овощи и куриное мясо

В понедельник снизились цены на ряд продуктов. В их числе – свежие овощи, куриное мясо и фрукты.

Специалисты регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в ходе мониторинга минимальных розничных цен на социально значимые товары заметили, что в понедельник в Липецке заметно подешевели овощи, мясо и рыба.

Минимальная стоимость килограмма свежей капусты составила 15 рублей и 90 копеек (ранее 17,99 рублей), моркови – 14 рублей и 99 копеек (ранее 15,9 рублей), яблок – 49 рублей и 99 копеек (ранее 59 рублей), свежих огурцов – 38 рублей, томатов – 108 рублей и 99 копеек, картофеля – 11 рублей и 99 копеек (ранее 15,99 рублей). Минимальная стоимость растительного масла составила 49 рублей и 10 копеек за литр, мороженой скумбрии – 129 рублей 99 копеек, охлажденных кур – 109 рублей (ранее 113 рублей), гречки – 46 рублей 65 копеек (на прошлой неделе 54 рубля и 88 копеек).

Вместе с этим зафиксирован рост минимальных розничных цен на пшеничную муку (41, 99 за 2 кг), мороженый минтай (149 рублей и 99 копеек) и сливочное масло (84 рубля 99 копеек за пачку).
32 1744
#цены #овощи #мониторинг
3

Комментарии (32)

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Тт

4 минуты назад
А, кто нибудь видел огурцы по 38 р.? Что это за огурцы.....смешно, вчера брала по 149р. Вы хотя бы адрес написали, где такой магазин.???
ответить

Кремлю у дороги

5 минут назад
Камень у дороги, Ани не ходят по магазинам. Им возили и везут ДОСИХ пор по закупочным ценам производителя.
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Совесть есть?!

7 минут назад
ЛЖЕЦЫ и ЛИЦЕМЕРЫ
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Камень у дороги

13 минут назад
Татьяна, они видимо ходят в магазин напротив той аптеки, где в прошлый раз Артамонов маски покупал.
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Для Я

16 минут назад
Наш квартал работает, там себе лампочки и купите!
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Житель

19 минут назад
Нужно в прокуратуру уже писать за фейки.Вы чего хотите,чтобы бунты начались? Откуда такие данные,это вранье ,но хочется сказать п-----во.Хватит делать из нас идиотов.
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Иннокентий

23 минуты назад
То есть, вы нам предлагаете есть капустку с растительным маслом ????? А сами , наверное, по-большому, ходите раз 5 в день.
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Артамонов ,уже заявляет, по центральным сми

23 минуты назад
Что денег хватит, только на выплату бюджетникам и еле-еле социальным обязательствам !, А Путин трезвонит, что денег- вязанка !, Владикавказ, вэлкам !.
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Гость

24 минуты назад
Лимон кстати после шумихи только подорожал)))) был 449, стал 479
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Эй, умники !!!

24 минуты назад
А попробуйте вкупе всё собрать !!! И накормить в среднем, 4 рта !!!Один поход в магазин, просто , "за молоком", от 1000 руб. Что вы несёте???? Кому эти цены нужны ??? А то мы не видим, какие в реальности ценнички !!! Ну да, с окладами АДминистрации- их не видно !!!
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