Общество

сегодня, 09:11

Индекс самоизоляции в Липецке вырос

10 1960
#самоизоляция #индекс #сидимдома
2
Индекс самоизоляции в Липецке вырос

В этот понедельник жители города чаще, чем неделю назад оставались дома.

Сервис «Яндекса» оценил самоизоляцию в Липецке в этот и прошлый понедельник. Вчера, 20 апреля, среднедневной индекс самоизоляции в городе составил 2,9 балла. Неделю назад, 13 апреля, это значение составляло 2,6 балла. Больше всего людей на улице, как и прежде, в дневные часы – с 10 до 15 часов. 

По среднедневному индексу самоизоляции Липецк уступает Москве, где значение за понедельник остановилось на отметке в 3,3 балла. Зато Липецк является одним из лидеров по соблюдению режима самоизоляции среди городов с населением свыше 500 000 человек. Индекс в 2,9 балла за понедельник отмечен, помимо Липецка, в Астрахани и Саратове. В остальных крупных городах, не «миллионниках», он ниже. Индекс Ельца в понедельник составил 3,2 балла.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
10 1960
#самоизоляция #индекс #сидимдома
2

Комментарии (10)

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Логика

10 минут назад
Вчера был дождь и холодно. Неделю назад сухо и тепло вот и всё объяснение
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Убогому Егорке

14 минут назад
Эт какой ты импорт жрешь, убогий?
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Снежинка.

42 минуты назад
Холодно, вот все дома и сидят.
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Пипецк

59 минут назад
Это из-за плохой погоды
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Вакула кузнец

сегодня, 09:29
Ииггааааррььь! Домой!
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Я оттуда

сегодня, 09:25
В Астрахане нет пропускного режима.
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48

сегодня, 09:24
большой брат следит за тобой
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Гость

сегодня, 09:21
Божечки, как они посмели??? Надо гулять, дышать свежим воздухом. НЛМК же фильтрует воздух, очищает. А погода какая сладкая.. так и хочется гулять
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Интересно

сегодня, 09:20
как этот индекс просчитали. Ну в этом конечно пропускной режим помог, если при этом учесть, что жители игнорируют пропуска, а полиция игнорирует их проверку
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Нищий

сегодня, 09:19
Сейчас солнышко выйдет над городом ад, и посмотрим на результат.
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