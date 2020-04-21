Индекс самоизоляции в Липецке вырос

В этот понедельник жители города чаще, чем неделю назад оставались дома.

Сервис «Яндекса» оценил самоизоляцию в Липецке в этот и прошлый понедельник. Вчера, 20 апреля, среднедневной индекс самоизоляции в городе составил 2,9 балла. Неделю назад, 13 апреля, это значение составляло 2,6 балла. Больше всего людей на улице, как и прежде, в дневные часы – с 10 до 15 часов.



По среднедневному индексу самоизоляции Липецк уступает Москве, где значение за понедельник остановилось на отметке в 3,3 балла. Зато Липецк является одним из лидеров по соблюдению режима самоизоляции среди городов с населением свыше 500 000 человек. Индекс в 2,9 балла за понедельник отмечен, помимо Липецка, в Астрахани и Саратове. В остальных крупных городах, не «миллионниках», он ниже. Индекс Ельца в понедельник составил 3,2 балла.



Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.