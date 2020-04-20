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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 21 апреля
21 апреля лучшие театры страны выложат в сеть архивные записи знаменитых спектаклей, музей Москвы приглашает на экскурсию по Чистым прудам, а автор музыки к фильму «Однажды» Глен Хансард зовет на домашний концерт.
Комитет по развитию туризма Волгоградской области приглашает на экскурсии по региону. Можно выбрать любое из четырех направлений – «Воинская слава», «Природа», «Святыни и храмы», «Города и поселения».
Если зайти в книжный магазин, то в разделе «Японская литература» полки будут забиты в основном книгами двух Мураками: Харуки и Рю. Но на русский язык за последние годы были переведены произведения десятков не менее талантливых авторов. Так кого можно почитать из японских авторов кроме Мураками? – в Российской библиотеке иностранной литературы предлагают поговорить на эту тему в 15:00.
Театр Сатиры собрал на своем сайте записи архивных спектаклей: в открытом доступе такие спектакли как «Ревизор» по Николаю Гоголю, «Проснись и пой» в постановке Александра Ширвиндта и Марка Захарова, еще один спектакль в постановке Александра Ширвиндта «Хотим сыграть Мольера» и многие другие.
В Московском планетарии продолжают онлайн-занятия. В 16:00 начнется лекция «Земля и ее соседи» из цикла «Онлайн-путешествие со Звездочетом». Зрители увидят, как выглядят другие планеты, и узнают, возможна ли на них жизнь.
Пермский «Театр-Театр» в 17:00 покажет свою версию спектакля «Пиковая дама» по мотивам повести Александра Пушкина.
Центр современного искусства Винзавод является первым и одним из самых больших частных центров современного искусства в России. Он объединяет галереи, образовательные программы, студии, мастерские и шоу-румы. Время самоизоляции не стало для центра остановкой – так, он запускает новый онлайн-проект. «Прогулки по современному российскому искусству» — подкаст Винзавода, где главным героем становится Москва до появления центра современного искусства на Курской. Вы познакомитесь с Москвой, которую до этого знали по названиям улиц и официальным достопримечательностям, а мы покажем ее с другой стороны - со стороны современного искусства. Где гулял человек-собака Олег Кулик? В каком сквоте начинали работать Герман Виноградов и Павел Пепперштейн, где в конце концов находится мастерская Ильи Кабакова и до последнего времени Институт современного искусства Бакштейна?
Имя Николая Андреевича Римского-Корсакова ассоциируется у большинства любителей музыки в первую очередь с его великолепными операми-сказками. Однако этого замечательного «театрального» композитора интересовали отнюдь не только монументальные жанры: среди его камерных сочинений особенно значительный пласт составляют романсы. В честь 175-летия Римского-Корсакова в марте 2019 года Большой театр дал концерт, где представил и «малый жанр», и оперные работы композитора. У вас есть шанс увидеть замечательный концерт солистов оперы Большого театра – доступ открыт с 19:00 21 апреля до 19:00 22 апреля.
Театр Вахтангова приготовил к онлайн-показу постановку «Горячее сердце» по пьесе Александра Островского – зрителей ждут в 19:00. Режиссер Александр Коручеков расширил жанр комедии, привнес в пьесу азарт игры и лирические ноты, увидел площадной театр, где нет границ между тем, как живут и проигрывают свою жизнь герои, наполняя ее нелепыми подробностями, ситуациями, конфликтами.
Еще одну постановку по пьесе Александра Островского покажет Малый театр – это будет спектакль «Не все коту масленица». Занавес поднимется в 19:00. Кроме того, в открытом доступе в любое время можно посмотреть еще две пьесы драматурга – «Пучина» и «Последняя жертва».
Театр «Ленком» предлагает обратиться к Гоголю и показывает свою версию пьесы «Женитьба» – спектакль начнется в 19:00. Этот спектакль стал для Ленкома желанным и любимым и собрал таких актеров, как Леонид Броневой, Александр Збруев, Александра Захарова, Инна Чурикова, Дмитрий Раков, Дмитрий Певцов.
Музей Москвы приглашает в 19:00 прогуляться по Чистым прудам. В XVII веке здесь пестрели дворцовые слободы и дворы иноземцев, в XIX веке появился бульвар для прогулок, вокруг росли и поднимались церкви, палаты, позже — доходные дома. XX век тоже оставил на теле района несколько замечательных строений. Историк-москвовед Павел Гнилорыбов предлагает поговорить об улочках и исторических домах Чистых прудов. Можно выбрать семинар в zoom или посмотреть трансляцию в лектории на YouTube-канале музея. Для семинара нужна предварительная регистрация.
Московская электронная группа Cream Soda сыграет домашний концерт – шоу начнется в 21:00. За историю существования ребята не раз экспериментировали с саундом, направлениями старой и новой школы. Но их самым ярким самовыражением стал стиль этно-хауса.
Ирландский певец Глен Хансард в 21.00 устраивает вечеринку по случаю своего дня рождения. Глен Хансард – основной композитор, вокалист и гитарист группы The Frames. Он является автором песни к арт-хаусному фильму «Однажды», за которую получил премию «Оскар».