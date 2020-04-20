Граждан, приезжающих в Липецк из других регионов, просят уведомлять о прибытии

В связи с тем, что в Липецке нередки случаи выявления коронавируса у граждан, прибывших из других регионов, в областном центре вводятся дополнительные меры профилактики распространения инфекции. Каждому прибывающему в Липецк из других областей России необходимо сообщить о своём приезде по телефону Единой диспетчерской службы 8(800)450-48-48, а также передать контактную информацию, после чего следует в течение 14 дней соблюдать режим изоляции на дому, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.



- Рекомендации касаются всех приезжих, независимо от того, каким видом транспорта, личным или пассажирским, они пользовались, а также членов их семей, - сообщили в пресс-службе алминистрации Липецка



По данным на 20 апреля, в Липецкой области зарегистрированы 169 случаев коронавирусной инфекции, два человека заболевшие COVID-19 скончались.