Коронавирус

сегодня, 19:19

Граждан, приезжающих в Липецк из других регионов, просят уведомлять о прибытии

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#коронавирус
Граждан, приезжающих в Липецк из других регионов, просят уведомлять о прибытии
В связи с тем, что в Липецке нередки случаи выявления коронавируса у граждан, прибывших из других регионов, в областном центре вводятся дополнительные меры профилактики распространения инфекции. Каждому прибывающему в Липецк из других областей России необходимо сообщить о своём приезде по телефону Единой диспетчерской службы 8(800)450-48-48, а также передать контактную информацию, после чего следует в течение 14 дней соблюдать режим изоляции на дому, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

- Рекомендации касаются всех приезжих, независимо от того, каким видом транспорта, личным или пассажирским, они пользовались, а также членов их семей, - сообщили в пресс-службе алминистрации Липецка

По данным на 20 апреля, в Липецкой области зарегистрированы 169 случаев коронавирусной инфекции, два человека заболевшие COVID-19 скончались.
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#коронавирус

Комментарии (14)

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молодой тупняк

38 секунд назад
А как же фейки которые были раньше, что всех приезжих ставят на учёт, двухнедельный карантин у них и прочая чушь?! Кто нас пытался обмануть власть или СМИ?!
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Анна

4 минуты назад
В Сочи всех приезжих сотрудники полиции и Роспотребнадзора переписывают, иначе в город не пустят. Как можно надеяться, что люди будут добровольно звонить?????
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666

24 минуты назад
Нужен бунт
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?

27 минут назад
Китаец, не нам твоё гомно без надобности.Езжай ты со своим гомном к своёй стене.Там если захочешь и оставишь своё гомно,если за это не расстреливают.
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ГОСТЬ

41 минуту назад
Как-то непонятненько. Значит - местных - в отчётность о как и куда, а прибывших, должных резко поехать на обсервацию - попросить уведомить? Тогда кому нужна эта вся хрень, ежели , как минимум тыщщ пятьдесят , по этим самым пропускам, могут перемещаться в им необходимым направлениям. Коли открылись киоски Роспечати и , слава богу, канцтовары. Полагаю - и т.д.
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Гость 111

44 минуты назад
Иллюзии иллюзионстов.
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Липчанка

46 минут назад
ну...может из 100 приехавших извне 1 позвонит.
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Сталин-психиатр.

56 минут назад
Распространение уже вышло из-под контроля. К чему эти трепыхания? Поздно. Надо было раньше думать.
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Приезжий

59 минут назад
Мы вас всех на х видали
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Непонятно

сегодня, 19:43
Вот странно как- то и даже зло берёт. В Липецк завозят вирус ,а мер никаких не принимают к приезжающим . Зачем они приезжают в период самоизоляции? Дела для жизни необходимые? Да нет, они просто игнорируют законы и плюют на безопасность людей. Это нарушители, а вы их расслабляете ещё больше, мило уговаривая. Ещё скажите:" Будьте добры, заявите о своём прибытии, пожалуйста". Небось, смеются...
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