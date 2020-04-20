Новости в instagram
26 минут назад
Липецкая вечЁрка: странный дебош, «червивая рыба» и хроники коронавируса
579
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 20 апреля.
Сегодня читатели чаще все интересовались новостью «Дебош, автотаран и драку в 28-м микрорайоне записала камера наблюдения». Вечером 19 апреля во дворе дома №14 по улице Мистюкова мужчина разнес автомобиль «Пежо», а затем протаранил его на своем минивэне. Действия дебошира и попытки его успокоить записала камера уличного наблюдения.
Сегодня утром в соцсетях появилась информация о том, что в детском стационаре для инфекционных больных, под который временно передали помещение роддома при больнице «Липецк-Мед» в посёлке ЛТЗ, на обед подали червивую рыбу. Главный врач рассказала о результатах проверки этого сообщения: специалисты сделали вывод, что никаких посторонних включений в еде нет. Женщина, которая выложила фотографии еды в соцсети, сказала, что ей показалось, что в приготовленной рыбе есть черви. Но она продолжала настаивать на том, что пища холодная и не вкусная. Другие мамочки, напротив, положительно отзываются о больничной пище.
Хроники коронавируса. В Липецкой области — 20 новых случаев инфицирования. Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. В тоже время 61-летняя липчанка скончалась в областной инфекционной больнице. В больницу ее доставили по «скорой помощи» в состоянии средней тяжести с жалобами на слабость, высокую температуру, сухой кашель. В ходе обследования у женщины диагностировали коронавирусную инфекцию. Лечение осложнялось наличием у пациентки хронических заболеваний: женщина страдала артериальной гипертонией, атеросклеротическим кардиосклерозом, сахарным диабетом.
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрация Липецка возглавил 33-летний Николай Дергунов. На посту председателя департаментаНиколай Дергунов сменил Николая Воронина, который 17 апреля ушёл в отставку по собственному желанию. Николай Дергунова в 2009 году окончил Липецкий государственный политехнический университет по специализации «Производство стройматериалов, изделий и конструкций». В 2011 получил диплом ЛГТУ «Стратегический менеджмент». Кандидат технических наук. Трудовой путь начал в 2014 году. Работал инженером технического надзора в строительной компании, директором проектной организации, начальником производственно-технического отдела. В 2017 году устроился в управление главного смотрителя администрации Липецка – ведущим инженером, затем начальником инвестиционного отдела. С января 2019 года по апрель 2020-го был директором МКП «Липецкгорсвет».
Сегодня утром в соцсетях появилась информация о том, что в детском стационаре для инфекционных больных, под который временно передали помещение роддома при больнице «Липецк-Мед» в посёлке ЛТЗ, на обед подали червивую рыбу. Главный врач рассказала о результатах проверки этого сообщения: специалисты сделали вывод, что никаких посторонних включений в еде нет. Женщина, которая выложила фотографии еды в соцсети, сказала, что ей показалось, что в приготовленной рыбе есть черви. Но она продолжала настаивать на том, что пища холодная и не вкусная. Другие мамочки, напротив, положительно отзываются о больничной пище.
Хроники коронавируса. В Липецкой области — 20 новых случаев инфицирования. Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. В тоже время 61-летняя липчанка скончалась в областной инфекционной больнице. В больницу ее доставили по «скорой помощи» в состоянии средней тяжести с жалобами на слабость, высокую температуру, сухой кашель. В ходе обследования у женщины диагностировали коронавирусную инфекцию. Лечение осложнялось наличием у пациентки хронических заболеваний: женщина страдала артериальной гипертонией, атеросклеротическим кардиосклерозом, сахарным диабетом.
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрация Липецка возглавил 33-летний Николай Дергунов. На посту председателя департаментаНиколай Дергунов сменил Николая Воронина, который 17 апреля ушёл в отставку по собственному желанию. Николай Дергунова в 2009 году окончил Липецкий государственный политехнический университет по специализации «Производство стройматериалов, изделий и конструкций». В 2011 получил диплом ЛГТУ «Стратегический менеджмент». Кандидат технических наук. Трудовой путь начал в 2014 году. Работал инженером технического надзора в строительной компании, директором проектной организации, начальником производственно-технического отдела. В 2017 году устроился в управление главного смотрителя администрации Липецка – ведущим инженером, затем начальником инвестиционного отдела. С января 2019 года по апрель 2020-го был директором МКП «Липецкгорсвет».
579