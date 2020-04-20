Происшествия

сегодня, 16:27

В Тербунах нашли мину

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#уничтожение боеприпаса
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В Тербунах нашли мину

Боеприпас уничтожили

Как сообщают в Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, 20 апреля в 14:00 на полигоне Тербунского района была уничтожена  82 мм минометная мина. Взрывоопасный предмет был обнаружен на территории села Тербуны.

Как стало известно GOROD48 мину нашли неподалеку от гончарного производства.

Четыре дня назад спасатели этого ведомства уничтожили гранату РГД-33, обнаруженную в Тербунском районе.

2 525
#уничтожение боеприпаса
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Комментарии (2)

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ахаха

сегодня, 16:38
Покушались на генофонд королька и его дресни
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фокс

сегодня, 16:32
Больше писать не о чем? Этого добра в тех краях ещё на 75 лет хватит
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