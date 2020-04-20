Волонтеры раздадут пенсионерам в Липецке 20 тысяч продуктовых наборов

Первые нуждающиеся получат продукты уже завтра

С завтрашнего дня первые 300 пенсионеров в возрасте 65+ получат продуктовые наборы, в которые входят макароны, мука, крупы, масло, чай, овощные консервы, моющие средства.



- Это совместная акция движения «Волонтеры медики», ОНФ и Центра гражданских инициатив, - расcказала GOROD48 и.о. начальника управления социальной защиты населения Липецкой области Татьяна Андреева. – В регион уже поступили на эти цели средства – 10 миллионов рублей. Деньги собрали меценаты и спонсоры. На эти цели по России собрано порядка 1 миллиарда рублей. В Липецке раздадут продуктовые наборы 20 тысячам человек.



В управлении социальной защиты уже составили первый список тех, уже с завтрашнего дня получит продуктовые наборы. Это нуждающиеся и одинокие пенсионеры. С завтрашнего же дня, то есть, с 21 апреля, по телефону ЕДДС 8 800 450 48 48 будут приниматься заявки остальных нуждающихся пенсионеров. В управлении соцзащиты сообщили, что попасть в списки также можно обратившись в отделы социальной защиты по месту жительства.



