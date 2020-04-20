Здоровье

26 минут назад

Большинство заболевших COVID-19 выявляют в Липецке

8 1180
#коронавирус
Большинство заболевших COVID-19 выявляют в Липецке

Всего на территории региона зарегистрировано 169 случаев новой коронавирусной инфекции. 60 человек вылечились, два человека умерли, 107 — продолжают лечение.

Как передает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, по состоянию на три часа дня 20 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 251 человек — с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 28 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
 
В обсерваторе Данкова находятся шесть человек. Они здоровы. 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 658 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены. 
 
За последние сутки в регионе зарегистрировано 20 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из них жители Липецка:
 
Липецк - 12 заболевших; 

Елец - 2; 

Грязинский район - 1; 

Лебедянский район - 2; 

Липецкий район - 2; 

Усманский район - 1.

8 1180
#коронавирус

Комментарии (8)

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Наталья

4 минуты назад
Как же все это надоело до тошноты просто! Бред этот пора прекратить!!!
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О_О

6 минут назад
Гость, это те 28 человек,которые дома лечатся
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Гость

7 минут назад
Действительно непонятно от куда такая вспышка?!! Дорогие Липчане в принципе честно сидели с 20 марта.. Ищете источники заражения блин, пока не поздно
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Гость

7 минут назад
Действительно непонятно от куда такая вспышка?!! Дорогие Липчане в принципе честно сидели с 20 марта.. Ищете источники заражения блин, пока не поздно
ответить

Гость

7 минут назад
Действительно непонятно от куда такая вспышка?!! Дорогие Липчане в принципе честно сидели с 20 марта.. Ищете источники заражения блин, пока не поздно
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007

10 минут назад
Добровский он где?там 7 было
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2

11 минут назад
А Чаплыгин где, там тоже ведь пропуска?
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О_О

12 минут назад
а эти 28 человек,что получают лечение на дому с лёгкой формой COVID-19, живут в одиночестве и в магазины не ходят? и мусор не выбрасывают? и в лифте кнопки не жмут? что эт за прикол такой
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