26 минут назад
Большинство заболевших COVID-19 выявляют в Липецке
Всего на территории региона зарегистрировано 169 случаев новой коронавирусной инфекции. 60 человек вылечились, два человека умерли, 107 — продолжают лечение.
Получают лечение на дому 28 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся шесть человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 658 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
За последние сутки в регионе зарегистрировано 20 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из них жители Липецка:
Липецк - 12 заболевших;
Елец - 2;
Грязинский район - 1;
Лебедянский район - 2;
Липецкий район - 2;
Усманский район - 1.
Наталья
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