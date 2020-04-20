Большинство заболевших COVID-19 выявляют в Липецке

Всего на территории региона зарегистрировано 169 случаев новой коронавирусной инфекции. 60 человек вылечились, два человека умерли, 107 — продолжают лечение.



Как передает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, по состоянию на три часа дня 20 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 251 человек — с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 28 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся шесть человек. Они здоровы.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 658 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.



За последние сутки в регионе зарегистрировано 20 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из них жители Липецка:



Липецк - 12 заболевших;



Елец - 2;



Грязинский район - 1;



Лебедянский район - 2;



Липецкий район - 2;



Усманский район - 1.



