Бизнес

12 минут назад

Жить в Липецке, работать в США: объявлен набор в Международную Компьютерную Академию ШАГ

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Жить в Липецке, работать в США: объявлен набор в Международную Компьютерную Академию ШАГ

У жителей Липецкой области появился шанс стать IT-специалистом высочайшей квалификации за сравнительно короткий срок.

Направление IT стремительно развивается: цифровые технологии охватывают все новые и новые сферы, поэтому профессионалы в этой сфере более чем востребованы.

В Липецке заработная плата специалистов IT начального уровня составляет около 40 тысяч рублей, среднего - от 70 до 80 тысяч рублей, а мастера IT-дела получают 3-4 тысячи долларов США.

Сложно ли овладеть такой специальностью? Нет, и теперь это стало доступнее. Международная Компьютерная Академия ШАГ поможет стать IT-специалистом в кратчайшие сроки. Сейчас в учреждении проходит набор на курсы дополнительного профессионального обучения для взрослых в Липецке. По завершении программы все выпускники получат диплом международного образца и профессиональные сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk.

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Для кого созданы курсы?

Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно: обучение начнется с нуля.

83 филиала академии базируются в 20 странах мира. Начав обучение в Липецке, вы можете продолжить его в Москве или Санкт-Петербурге, а закончить в Сиэтле или Камбодже.

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Одна из особенностей обучения состоит в том, что главный упор делается на практику. Уже с первого дня студенты начинают отрабатывать различные кейсы и выполнять задания на компьютере.

Академия специализируется на профессиональном и доступном IТ-образовании. Все преподаватели сами являются востребованными специалистами, доступно объясняют то, что не написано в учебниках.

Получить стажировку и первую зарплату в компаниях-партнерах благодаря собственному Карьерному центру многие могут уже через полгода.

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Всего предусмотрено четыре направления подготовки:

разработка программного обеспечения,

компьютерная графика и дизайн,

сети и кибербезопасность,

веб-разработка.

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* Узнать подробности можно узнать на сайте Академии или по тел. 8(999)-789-08-27

Срок акции до 30 апреля 2020г.

                             

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Адрес филиала: 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, 6/1, 4-й этаж, оф. 407.

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