Война с вирусом: в Европе предлагают ввести иммунные паспорта, музеи собирают коллекции эпохи коронавируса

В Италии на карантин ушли 48% предприятий, в Португалии половина компаний заявили – без дополнительной финансовой поддержки государства они могут не пережить кризис. Власти США закупали маски по завышенным ценам у непроверенных поставщиков. Великобритания и Италия предложили ввести для европейцев иммунные паспорта. Производителям традиционных сыров во Франции из-за коронавируса разрешили изменить рецепты их продукции.

По данным Роспотребнадзора, на утро 20 апреля в мире зафиксированы 2 405 287 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 75 320 человек.



Погибли от коронавируса 165 641 человек, полностью вылечились – 629 433 человека.



В США число заболевших перешагнуло рубеж в три четверти миллиона – там выявлено уже 764 265 зараженных. В Испании 198 674 выявленных зараженных. В Италии - 178 972 случая. Больше ста тысяч случаев заражения также во Франции, Германии, Великобритании.



В России за последние сутки зафиксировано 4268 заболевших в 76 регионах. Всего на территории страны 47 121 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 3446 человек. 405 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 20 человек, кроме того 20 апреля произошла вторая смерть из-за коронавируса. Всего за время эпидемии в регионе зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией



Переболевшим людям хотят придумать новый документ – «иммунный паспорт»



Власти Великобритании и Италии предложили ввести «иммунные паспорта» с информацией о наличии у человека антител к новому коронавирусу. Таким образом переболевшие смогут вернуться к нормальной жизни, передвигаться по городам и ходить на работу с таким документом, пишут порталы theuk.one и RTVI. Противники идеи отмечают – ученым пока не известно точно, как долго сохраняется иммунитет к вирусу, к тому же отмечались случаи и повторного заражения.



США закупили маски по завышенной цене у непроверенных поставщиков



Американское правительство потратило более 110 миллионов долларов на закупку масок для медиков и медперсонала у непроверенных поставщиков по завышенным ценам. сообщает издание Wall Street Journal. Всего власти заказали 20 миллионов масок – изделия должны поступить до конца мая. Между тем, 80% поставщиков или не имели дела с федеральным правительством, или заключали только небольшие контракты, которые не имели отношения к медицине. При том, одна маска предлагалась по 6 долларов за штуку, что в шесть раз дороже прейскуранта, зато соответствует рыночному курсу. Часть поставщиков или уже пропустили сроки доставки или отказались от выполнения заказа. Правительство также заказало 600 миллионов масок по цене менее одного доллара за штуку у проверенных поставщиков, у которых не возникало проблем с доставкой.



Половина предприятий Италии ушли на карантин, малый бизнес Португалии боится не пережить кризис



Из-за общенационального карантина в Италии остановили работу 48% предприятий, сообщили в национальной службе статистики Istat. На карантин ушли 7,1 миллиона рабочих, из них 4,8 миллиона - наемные сотрудники. 2,1 миллиона предприятий приостановивших работу, по итогам 2017 года выпустили больше 41% продукции в стране общей стоимостью в 1,33 триллиона евро.



В Португалии коронавирусный кризис серьезно ударил по малому и среднему бизнесу. Около половины португальских компаний сообщили, что без дополнительного финансирования от государства, они могут прекратить свою деятельность, 10% продержатся на плаву без поддержки не дольше месяца, сообщает Национальный институт статистики (INE) и Банк Португалии. Большинство таких фирм – компании, занимающиеся размещением туристов и работающие в сфере общественного питания.



Французским сыроделам разрешили временно изменить рецепты сыров



Требования к традиционным сырам, которые производят в ряде регионов, будут менее строгими, сообщает портал rfi.fr со ссылкой на постановление властей в официальном издании. Изменить рецепты разрешили на фоне карантина – власти надеются, что производители смогут справиться с сезонным избытком молока, который в этом году совпал с падением спроса из-за пандемии. Продавать сыры сейчас сложно: прилавки с ними закрыты во многих французских магазинах, почти остановился экспорт за границу. Ослабления, которые разрешили французские власти после обращений фермеров, позволят сохранить сырье до конца карантина, увеличить срок годности сыров и незначительно отступить от традиционных рецептов.



Американские геи расстроились: им отказано в донорстве



36-летний американец, переболевший коронавирусом, не смог сдать кровь на плазму, потому что ее отказались принимать врачи. Причина заключалась в том, что он гей, сообщили в издании The Guardian - геи и бисексуалы не могут становиться в США донорами крови. Больше 30 лет запрет был полным, в 2015 году кровь они могли сдавать лишь после воздержания от секса с другими мужчинами на протяжении минимум года. В условиях пандемии коронавируса в Управлении по санитарному надзору США смягчило требование воздержания до трех месяцев.



Жители села в Казахстане разгромили амбулаторию



По словам чиновников, сельчане, были недовольны, что амбулаторию используют под обсервационный стационар для изолированных лиц, которые были в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией – хотя сама амбулатория пустовала, больных в ней не было, сообщает РИА Новости. «Некоторые из собравшихся начали проявлять хулиганские действия и наносили материальный ущерб (выбивали двери и окна, выброшены на улицу около 30 кроватей и матрасы). Отдельные лица находились в состоянии алкогольного опьянения», - сообщает пресс-служба администрации. Сейчас по факту вандализма возбуждено уголовное дело.



Испанку лишили свободы за звонки в дверь соседей



Суд испанского муниципалитета Рибейра приговорил к пяти месяцам тюрьмы женщину, которая терроризировала соседей постоянными звонками в дверь. Женщина регулярно звонила в домофоны жилых домов просто так, а полиции пояснила – ей так нравится, сообщает портал noticia.ru со ссылкой на местные издания. Судья приговорил женщину к лишению свободы: решающую роль сыграло то, что страна сейчас находится в режиме повышенной готовности, а такое поведение нервирует граждан.



Японская фирма по аренде поможет супругам на грани развода самоизолироваться друг от друга



Токийская компания по краткосрочной аренде предлагает выход тем, кто решил развестись из-за коронавируса – пустующими из-за отсутствия туристов квартирами могут воспользоваться пары, которые находятся в состоянии стресса из-за постоянного нахождения дома. Фирма предоставляет жилье если человек хочет побыть отдельно от семьи, поработать или просто отдохнуть, сообщает The Japan Times. Кроме того, такое жилье может подойти женщинам, спасающимся от домашнего насилия. В качестве бонуса можно получить 30-минутную консультацию психолога. Первые клиенты уже воспользовались предложением.



Музеи собирают приметы пандемии



Городские музеи Германии и Австрии обратились к гражданам с неожиданной просьбой: присылать примечательные свидетельства, связанные с коронавирусом. Как пишет портал Deutsche Welle, музейщики решили «заархивировать эпидемию, чтобы оставить о ней память для будущих поколений». Кроме предметов (инструкции, маски) музеи пополняют коллекции фотографиями пустых концертных залов, репетиций творческих коллективов по скайпу, диких животных, которые бродят по улицам опустевших городов. Среди экспонатов – объявления, которые особенно актуальны во время карантина – от предложений сшить маски до надписи на входе в один из соборов: «К сожалению, войти невозможно. Молитесь внутри себя!»

