Издевательства и «пранки» над преподавателями попали в поле зрения Следственного комитета

Сегодня Следственный комитет России распространил официальное заявление о случаях издевательств над педагогами во время дистанционного обучения.«Все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые «пранки» в отношении педагогов и преподавателей.Очевидно, что сегодняшние условия, связанные с распространением COVID-19, требуют большого терпения, выдержки и самообладания от всех нас при выполнении вынужденных мер профилактики заболевания. В таких условиях делается все возможное для нормального функционирования учреждений, оказания помощи людям, а также продолжения учебного процесса в образовательных учреждениях. И только эти меры могут изменить ситуацию.Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы. Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей.Еще большее недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет, которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им.Важно помнить о том, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям.Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния»

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