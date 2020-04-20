В России

сегодня, 13:08

Издевательства и «пранки» над преподавателями попали в поле зрения Следственного комитета

4 1225
#дистанционное обучение
1
Издевательства и «пранки» над преподавателями попали в поле зрения Следственного комитета
Сегодня Следственный комитет России распространил официальное заявление о случаях издевательств над педагогами во время дистанционного обучения.

«Все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые «пранки» в отношении педагогов и преподавателей. 

Очевидно, что сегодняшние условия, связанные с распространением COVID-19, требуют большого терпения, выдержки и самообладания от всех нас при выполнении вынужденных мер профилактики заболевания. В таких условиях делается все возможное для нормального функционирования учреждений, оказания помощи людям, а также продолжения учебного процесса в образовательных учреждениях. И только эти меры могут изменить ситуацию. 

Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы. Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное,  оскорбительное поведение подростков является  не только  проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей. 

Еще большее недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет, которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им.

Важно помнить о том, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям. 

Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния»

»



4 1225
#дистанционное обучение
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Серый

5 минут назад
@, там во время урока порнуху выкладывают
ответить

ять

39 минут назад
Липские колхозаны во всей красе.
ответить

Перри Мейсон

сегодня, 13:23
Недоумки резвятся .
ответить

@

сегодня, 13:17
Чего их там голыми снимают?
ответить

Еще в рубрике

В России более 22 тысяч столетних жителей
#долгожители
В России более 22 тысяч столетних жителей

вчера, 11:38

В России
Историк развеял миф о насилии Красной армии над жителями Германии
1
Историк развеял миф о насилии Красной армии над жителями Германии

вчера, 11:35

В России
Трамп оценил отношения с Россией
Трамп оценил отношения с Россией

вчера, 11:02

В России
В Барнауле установили памятник Курочке Рябе
В Барнауле установили памятник Курочке Рябе

вчера, 10:57

В России
Le Vif (Бельгия): Крым ушел в открытое плавание
2
Le Vif (Бельгия): Крым ушел в открытое плавание

вчера, 10:41

В России
В Омске спускавшаяся по простыням девушка уронила ребенка
В Омске спускавшаяся по простыням девушка уронила ребенка

вчера, 10:31

В России