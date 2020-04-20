Прохожие нашли труп рядом с магазином на бульваре Есенина

Сегодня в Липецке на бульваре Есенина рядом с супермаркетом прохожие нашли труп мужчины.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, личность мужчины установлена, ему было 73 года.



- Признаков насильственной смерти на теле нет, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Точная причина смерти мужчины станет ясна после проведения экспертиз.

