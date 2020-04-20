Происшествия
16 минут назад
Прохожие нашли труп рядом с магазином на бульваре Есенина
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Сегодня в Липецке на бульваре Есенина рядом с супермаркетом прохожие нашли труп мужчины.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, личность мужчины установлена, ему было 73 года.
- Признаков насильственной смерти на теле нет, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Точная причина смерти мужчины станет ясна после проведения экспертиз.
- Признаков насильственной смерти на теле нет, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Точная причина смерти мужчины станет ясна после проведения экспертиз.
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