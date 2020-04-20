Происшествия

16 минут назад

Прохожие нашли труп рядом с магазином на бульваре Есенина

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Прохожие нашли труп рядом с магазином на бульваре Есенина

Сегодня в Липецке на бульваре Есенина рядом с супермаркетом прохожие нашли труп мужчины.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, личность мужчины установлена, ему было 73 года.

- Признаков насильственной смерти на теле нет, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Точная причина смерти мужчины станет ясна после проведения экспертиз.
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Комментарии (6)

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Матвей с зоны

58 секунд назад
Вот у нас * сука на зоне такого не было сука * * вот *
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Точно!

1 минуту назад
Умер от коронавируса, 5 баллов!!!
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Матвей с зоны

1 минуту назад
* вот сука * * * скука
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Умер от коронавируса

2 минуты назад
Статистику надо повышать!такой диагноз и поставят
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Егор

8 минут назад
Я думаю все догадываться о причине
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Житель

8 минут назад
Неуж-то от естественной смерти! Можно и на фейк списать.
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