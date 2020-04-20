Привлечение волонтеров сократило дозвон в ЕДС за цифровыми пропусками до 4,5 минуты

Сегодня с утра липчане получили уже 13 тысяч SMS-кодов для выхода из дома.

В Единой диспетчерской службе провели работу над ошибками, которые стали причиной сбоев в выдаче цифровых пропусков жителям Липецка, Ельца, Чаплыгина и Задонска в первый день работы системы, 17 апреля. Для получения пропусков доступны четыре канала: автоответчик, оператор, мобильное приложение «Липецкая область» (под iOS и Android) и сайт липецкаяобласть.рф.



- Среднее время ожидания оператора в очереди сейчас составляет 4,5 минуты. Это стало возможным благодаря помощи волонтеров - студентов вузов, - сообщили GOROD48 в управлении информатизации областной администрации.



Выходные прошли без сбоев системы. В субботу липчане получили 72 тысячи пропусков, в воскресенье - 65 тысяч. Сегодня с утра выданы уже 13 тысяч. Если в выходные дни главной причиной получения пропусков были поездки на дачу и доставка продуктов родственникам, то с утра в понедельник лидирует посещение медицинских учреждений.