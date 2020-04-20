Общество

сегодня, 10:16

Привлечение волонтеров сократило дозвон в ЕДС за цифровыми пропусками до 4,5 минуты

20 1409
#ЕДС #цифровой пропуск
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Привлечение волонтеров сократило дозвон в ЕДС за цифровыми пропусками до 4,5 минуты

Сегодня с утра липчане получили уже 13 тысяч SMS-кодов для выхода из дома.

В Единой диспетчерской службе провели работу над ошибками, которые стали причиной сбоев в выдаче цифровых пропусков жителям Липецка, Ельца, Чаплыгина и Задонска в первый день работы системы, 17 апреля. Для получения пропусков доступны четыре канала: автоответчик, оператор, мобильное приложение «Липецкая область» (под iOS и Android) и сайт липецкаяобласть.рф.

- Среднее время ожидания оператора в очереди сейчас составляет 4,5 минуты. Это стало возможным благодаря помощи волонтеров - студентов вузов, - сообщили GOROD48 в управлении информатизации областной администрации.

Выходные прошли без сбоев системы. В субботу липчане получили 72 тысячи пропусков, в воскресенье - 65 тысяч. Сегодня с утра выданы уже 13 тысяч. Если в выходные дни главной причиной получения пропусков были поездки на дачу и доставка продуктов родственникам, то с утра в понедельник лидирует посещение медицинских учреждений.
20 1409
#ЕДС #цифровой пропуск
3

Комментарии (20)

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молодой тупняк

6 минут назад
Житель, Сергей 13, я вас полностью поддерживаю! Волонтёры это вообще писец! Студенты вы хоть представляете какие деньги там в верхах крутятся?! Уж хотя бы по 20-ке вам должны дать! Что губер, что мэр, ворочают миллионами, а вы за так решили поработать, во имя какого благо?! Очнитесь от гипноза, требуйте оплаты своего труда!
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2

15 минут назад
вот где рассадник этого китайского сифилиса.Все без масок, сидят рядом.А упоротые всё равно будут верещать про гуляющих по улице с собачками, что они во всём виноваты
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Сергей 13

16 минут назад
Нравится мне слово "волонтёры"!Вы ослы,да? Забесплатно помогать этим тридварасам?Или за хорошие оценки?Дебилы,млять!Вам про гражданский долг рассказали?))
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Что за

16 минут назад
Вы ту что правда все тупые дебилы и непонимание для чего все это замучено ,хоть в жопу вас кри все проглотите
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Панч

19 минут назад
Так и любят у нас что бы на халявку, нет бы набрать людей и платить, так нет же волонтеров за спасибо, Когда же у нас будут труд оплачивать достойно и ценить
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Что за

19 минут назад
Бляцтво, почему не обеспечены масками, 450 т руб штраф этой службе как красному- белому. Всем сука по ровну.
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48

21 минуту назад
Волонтеры -значит бесплатно? Удобно, че
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Жителю

27 минут назад
Так и будет, а тупой народ все схавает, фу мерзкие трусливые людишки
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Нюся

32 минуты назад
Через приложение сегодня пропуск получила в течении 30 секунд.
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Оля

35 минут назад
И выходные были сбои или хрен дозвонишся или скидывается
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