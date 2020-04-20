Общество

50 минут назад

Липецкая область в скорбном списке регионов с убылью населения

19 1377
#демография
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Липецкая область в скорбном списке регионов с убылью населения

Регион на 50 месте в демографическом рейтинге

РИА Рейтинг опубликовало демографический рейтинг России-2020. 

Как отмечается в исследовании, за последние три года численность населения выросла в 24 российских регионах. Самый большой прирост произошел в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе. В трех субъектах Федерации численность населения не изменилась, в 58 — пошла на убыль.

Липецкая область на 50 месте. Прирост населения у нас составил в 2017-2019 году всего 1,5%, а вот убыль – 17,5 тыс. человек.  Мигрантский прирост населения - 0,8 тыс. Численность населения на 1 января 2020 года составляет – 1 млн 139 тысяч человек.


19 1377
#демография
2

Комментарии (19)

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Плохо пишешь!, Зачем язык коверкаешь ?!

2 минуты назад
Да нет, Смысл тебе верный!.
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Цветомузыка

3 минуты назад
Грядут волнения и восстания . Не такого мы ждали от него , не такого !!! 20 лет это не мало ! Вставай страна огромная!
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молодой тупняк

3 минуты назад
Мамуля, Вы не правы! Я люблю и уважаю женщин, но только до той поры, пока они не начнут про феменизм бредить. Я ещё вот что заметил, чем хуже финансовое положение, тем больше рожают! Вот кто живёт бедновато, у тех 2-3 детей! Но у кого есть деньги, тот не рожает ни одного, ещё раз говорю что ездят на другие континенты отдыхать по 2-3 раза в год, катаются на машинах, и вы мне говорите что у них денег нет?! Заставить рожать их надо, пока не родит первого, запретить выезжать за границу, после рождения 2-го разрешить учиться на водительское удостоверение, и тем самым будет феменизм, а то сейчас начнут про ущемление прав писать.
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Да нет

5 минут назад
Приличный, эт НЕ приличный прядьяв. Без обьявы, т. е. БЕСПРЕЛ. ТА ТА. Денефкоф нимае и подкорочка бунтуя. Быват. Лысый. Временщик он и тама, ну в Африке тож временщик. Тута бяз вариантеф. А кого Путину былО ставить сюды, Путилу, так яго на место Тярпунка отфивачуть, на днях мош ране.... Наслетсива то оптолпись. Нк черя де канешна. Мосток за ярд пютшетуи с криками Крым наш и другими в соффет, заместа матроски а-ля ляфорты. Уху... Нииииииии.. Витоны та ис акна мятры востушнаха зашиписи. Ня вядали шоль, а? Пипец. Пипецке как в кине. Красотулька. Тенефкоф нимае, ни е канешна, но токма Юрху Алтафку. На пропойю бапкам ихнема. И усе, усе плин, а нарот ниж плинтусоф. В каваэнех шутють шо тута зряплаты сямнатцати тыщ. Ха ха плин. Щасу, ага, штитя мош и потатути. Сосуд стал пыть. Вот тах та, приЛИШНИЙ плин нашелси хфраеротик. Как то так ма...
ответить

А что вы хотите?

6 минут назад
А власти думали сейчас мы им кинем гроши, люди же не видели таких денег и все рожать начнут! ( печально. Да ещё и медицина не для людей. К Врачу бесполезно ходить! Нормального, хорошего доктора не найти, все дубы! За деньги институты позакончили и хотят чтобы им деньги на голову падали! Ни одной Книги по медицине не читают! ... ну такой опыт общения у меня с врачами(((!
ответить

А ведь и правда ,не настоящего не будущего!.

6 минут назад
Нищий, Белорусы за два года создали уникальный белаз 450 т , А у нас только воровство!, Ура единой России !.
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Жемчужина

7 минут назад
потускнела путем ,убыль населения 15 15% -убыль населения. Пенсионный возвраст 70лет надо делать.
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Это неправда !

7 минут назад
Я вчера слушал Путина !,он говорит ,что всё хорошо! .
ответить

Нищий

7 минут назад
Пускай Кабаев рожает.
ответить

Алекс

11 минут назад
липецк отстой дерьма
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