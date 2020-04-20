Общество
50 минут назад
Липецкая область в скорбном списке регионов с убылью населения
19 1377
Регион на 50 месте в демографическом рейтинге
РИА Рейтинг опубликовало демографический рейтинг России-2020.
Как отмечается в исследовании, за последние три года численность населения выросла в 24 российских регионах. Самый большой прирост произошел в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе. В трех субъектах Федерации численность населения не изменилась, в 58 — пошла на убыль.
Липецкая область на 50 месте. Прирост населения у нас составил в 2017-2019 году всего 1,5%, а вот убыль – 17,5 тыс. человек. Мигрантский прирост населения - 0,8 тыс. Численность населения на 1 января 2020 года составляет – 1 млн 139 тысяч человек.
Как отмечается в исследовании, за последние три года численность населения выросла в 24 российских регионах. Самый большой прирост произошел в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе. В трех субъектах Федерации численность населения не изменилась, в 58 — пошла на убыль.
Липецкая область на 50 месте. Прирост населения у нас составил в 2017-2019 году всего 1,5%, а вот убыль – 17,5 тыс. человек. Мигрантский прирост населения - 0,8 тыс. Численность населения на 1 января 2020 года составляет – 1 млн 139 тысяч человек.
19 1377
Плохо пишешь!, Зачем язык коверкаешь ?!
Цветомузыка
молодой тупняк
Да нет
А что вы хотите?
А ведь и правда ,не настоящего не будущего!.
Жемчужина
Это неправда !
Нищий
Алекс