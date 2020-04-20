Происшествия

50 минут назад

Магазин сети «Красное&Белое» оштрафовали на 450 000 рублей

10 1691
#штраф #несовершеннолетние
Магазин сети «Красное&Белое» оштрафовали на 450 000 рублей

за продажу пива подростку.

В ходе информационно-аналитического рейда сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики выявили факт продажи подростку в липецком магазине сети «Красное&Белое» на улице Ударников, 8а бутылки пива.

Начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев усмотрел в произошедшем нарушение ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ («розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»). Исследовав доказательства и изучив материалы дела, Юрий Букреев пришел к выводу о рецидиве в действиях юридического лица - летом прошлого года один из магазинов сети уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. С учетом этого отягчающего административную ответственность обстоятельства Юрий Букреев назначил наказание в виде административного штрафа в размере 450 000 рублей.

Напомним, что на прошлой неделе в работе еще одного липецкого магазина сети «Красное&Белое» контролеры выявили сразу несколько нарушений ст. 20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», появившейся в Кодексе 1 апреля этого года. Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики увидели работающих без защитных масок продавцов, двух кассиров, которые теснились на полутора квадратных метрах у незакрытых прозрачными экранами касс, в то время как они должны быть разнесены на расстояние до трех метров. Сотрудники магазина не смогли сказать чиновникам о том, если у них специальная антибактериальной лампы для дезинфекции. Также выяснилось, что в служебном помещении сотрудники торговой точки принимают пищу из обычной, а не одноразовой посуды.
10 1691
#штраф #несовершеннолетние

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

11 минут назад
Подстава.
ответить

Посетитель заведения.

18 минут назад
А что-же про ХМЕЛЬНАЯ МИЛЯ? Где на витрине просроченные макароны для вида лежат и они под видом продают продовольстенных товары.
ответить

О2

20 минут назад
Гаражное бухло вышло в официалаку, бра аки из тени вышли
ответить

11 мкр

21 минуту назад
Зачем открыли пивнушки? теперь они магазин
ответить

Перри Мейсон

23 минуты назад
Хватит кошмарить бизнес)))
ответить

молодой тупняк

27 минут назад
Скорее всего подставили, против этой сети война идёт давно, потому что цены низкие, а значит у конкурентов выручка падает, я давно уже это заметил.
ответить

победа

29 минут назад
Когда же вы их все закроете Одна паленка на витрине
ответить

Млять урод

32 минуты назад
Букреев
ответить

Едр рус

39 минут назад
На нахрена они вообще нужны сейчас, это бывшие гаражи и братки вышли на официалаку чем раньше из гаражей гнали, кишка тонка закрыть на период эпидемии это не продукт первой необходимости, что слабо?
ответить

ИК-3

46 минут назад
Как слону дробинка.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области четвертый день разыскивают 45-летнюю женщину
#без вести пропавшие
1
В Липецкой области четвертый день разыскивают 45-летнюю женщину

19 минут назад

Происшествия
Водитель «ВАЗа» устроил аварию и скрылся с места ДТП
#авария #ДТП
2
Водитель «ВАЗа» устроил аварию и скрылся с места ДТП

44 минуты назад

Происшествия
Дебош, автотаран и драку в 28-м микрорайоне записала камера наблюдения
#авария #ДТП #драка
32
Дебош, автотаран и драку в 28-м микрорайоне записала камера наблюдения

44 минуты назад

Происшествия
«Таран» на улице Неделина попал на видео
#ДТП #авария
146
«Таран» на улице Неделина попал на видео

вчера, 17:32

Происшествия
Рано утром на улице Тельмана автомобиль врезался в бетонный столб
#авария #ДТП
34
Рано утром на улице Тельмана автомобиль врезался в бетонный столб

вчера, 10:19

Происшествия
Ночью на улице Космонавтов из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
#пожар
27
Ночью на улице Космонавтов из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки

вчера, 09:34

Происшествия