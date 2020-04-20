Происшествия
50 минут назад
Магазин сети «Красное&Белое» оштрафовали на 450 000 рублей
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за продажу пива подростку.
В ходе информационно-аналитического рейда сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики выявили факт продажи подростку в липецком магазине сети «Красное&Белое» на улице Ударников, 8а бутылки пива.
Начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев усмотрел в произошедшем нарушение ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ («розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»). Исследовав доказательства и изучив материалы дела, Юрий Букреев пришел к выводу о рецидиве в действиях юридического лица - летом прошлого года один из магазинов сети уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. С учетом этого отягчающего административную ответственность обстоятельства Юрий Букреев назначил наказание в виде административного штрафа в размере 450 000 рублей.
Напомним, что на прошлой неделе в работе еще одного липецкого магазина сети «Красное&Белое» контролеры выявили сразу несколько нарушений ст. 20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», появившейся в Кодексе 1 апреля этого года. Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики увидели работающих без защитных масок продавцов, двух кассиров, которые теснились на полутора квадратных метрах у незакрытых прозрачными экранами касс, в то время как они должны быть разнесены на расстояние до трех метров. Сотрудники магазина не смогли сказать чиновникам о том, если у них специальная антибактериальной лампы для дезинфекции. Также выяснилось, что в служебном помещении сотрудники торговой точки принимают пищу из обычной, а не одноразовой посуды.
Начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев усмотрел в произошедшем нарушение ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ («розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»). Исследовав доказательства и изучив материалы дела, Юрий Букреев пришел к выводу о рецидиве в действиях юридического лица - летом прошлого года один из магазинов сети уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. С учетом этого отягчающего административную ответственность обстоятельства Юрий Букреев назначил наказание в виде административного штрафа в размере 450 000 рублей.
Напомним, что на прошлой неделе в работе еще одного липецкого магазина сети «Красное&Белое» контролеры выявили сразу несколько нарушений ст. 20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», появившейся в Кодексе 1 апреля этого года. Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики увидели работающих без защитных масок продавцов, двух кассиров, которые теснились на полутора квадратных метрах у незакрытых прозрачными экранами касс, в то время как они должны быть разнесены на расстояние до трех метров. Сотрудники магазина не смогли сказать чиновникам о том, если у них специальная антибактериальной лампы для дезинфекции. Также выяснилось, что в служебном помещении сотрудники торговой точки принимают пищу из обычной, а не одноразовой посуды.
10 1691
Вася
Посетитель заведения.
О2
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Перри Мейсон
молодой тупняк
победа
Млять урод
Едр рус
ИК-3