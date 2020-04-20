Общество

сегодня, 08:56

Индекс самоизоляции в Липецке укрепился в зеленой зоне

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#индекс #самоизоляция
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Индекс самоизоляции в Липецке укрепился в зеленой зоне

Показатель пошел в рост сразу после введения в городе пропускного режима.

Сервис «Яндекс.Самоизоляция» отслеживал, насколько на улицах Липецка было многолюдно в конце прошлой недели. С 17 апреля, когда в городе начал действовать пропускной режим, значение индекса начало расти. Среднедневной индекс в пятницу составил 3 балла. В субботу увеличился до 3,7,  а в воскресенье составил 4 балла. Этого значения индекса в Липецке не было зафиксировано с 5 апреля. 4 балла – самый высокий показатель среди городов с население более 500 000 в России за воскресенье.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.

Напомним, с 17 апреля в связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Меры приняты для того, чтобы купировать рост заболеваемости коронавирусом. «Мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.

В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
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#индекс #самоизоляция
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Комментарии (10)

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Житель города

16 минут назад
Неправда, с вводом пропусков людей на улице стало гораздо больше, если раньше только машины были то сейчас ходят толпы пешеходов. Поэтому не брешите с вашей статистикой
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Анатолий

17 минут назад
У нас сейчас 2,9. Введение кодов для выхода из дома людей однозначно расслабит. У людей появилась возможность официально выходить на улицу, чем народ с удовольствием воспользовался. Пришло время оплаты ЖКХ, выйдут практически все. По сути режим самоизоляции на этом закончится.
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Инквизитор

20 минут назад
Скажите погоде спасибо.
ответить

1

23 минуты назад
И погода не для прогулок
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Вопросы

28 минут назад
По домам сидят дети,педработники,кафешники. Основная масса работает,контактируя на работе,с абонентами,в транспорте,возвращается в семью. В чем прикол изоляции? Проще ночевать на работе,чтобы не рисковать семьей,если этот вирус существует!
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Ваня

32 минуты назад
По громкой связи предупреждают липчан. Но каждое такое обьявление заканчивается звуками наподобии тяжелого кашля. Для устрашения наверное.
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артамоновцы

33 минуты назад
вы придурки, больше нечего сказать. Пасха была , все по домам сидели.
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Анонимус

36 минут назад
Это эффект выходных. Сегодня 2.9 с утра
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Вы о чем?

52 минуты назад
Сегодняшним утром ,ощущение, 90% населения вышло. Транспорта,как до карантина.веб камеры города посмотрите.
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данковчанин

53 минуты назад
Можно предположить что с приходом тепла все это пойдет на убыль.....
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