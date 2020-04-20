Индекс самоизоляции в Липецке укрепился в зеленой зоне

Показатель пошел в рост сразу после введения в городе пропускного режима.

Сервис «Яндекс.Самоизоляция» отслеживал, насколько на улицах Липецка было многолюдно в конце прошлой недели. С 17 апреля, когда в городе начал действовать пропускной режим, значение индекса начало расти. Среднедневной индекс в пятницу составил 3 балла. В субботу увеличился до 3,7, а в воскресенье составил 4 балла. Этого значения индекса в Липецке не было зафиксировано с 5 апреля. 4 балла – самый высокий показатель среди городов с население более 500 000 в России за воскресенье.



Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.



Напомним, с 17 апреля в связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Меры приняты для того, чтобы купировать рост заболеваемости коронавирусом. «Мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.



В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

