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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 20 апреля
Театры не отказываются от фестивалей, только площадками для показа становятся соцсети. Библиотеки открывают собственное вещание. Музыканты радуют концертами.
«Сатирикон» в 17:00 покажет еще одну постановку из «золотого фонда» - спектакль «Оглянись во гневе» по пьесе Джона Осборна. Девушка из богатой семьи вышла замуж за парня из рабочих кварталов. Брак обернулся испытанием их разности. Джимми протестует против всего на свете, не любит газет – они заставляют человека чувствовать себя идиотом, не выносит тещу, ненавидит компромиссы. Но все же главный мотив в спектакле – не голос социального протеста, а голос любви, роковая природа чувств и испытание друг друга на прочность.
Большой театр кукол проведет zoom-квартирник с песнями «Зоопарка» - в 17:00 таким необычным образом отметят юбилей лидера группы Майка Науменко, которому в эти дни исполнилось бы 65 лет. В программе – песни лидера группы «Зоопарк» в исполнении артистов Большого театра кукол, которые сейчас соблюдают самоизоляцию в своих квартирах. Какие-то композиции обещают исполнять по канонам, а что-то – «через призму театрального погружения».
Центр классической музыки Владимирской области в 18:00 приглашает на концерт «Нескучной классики» в исполнении Владимирского камерного хора. Программа доступна для восприятия любых слушателей: произведения в концерте – это небольшие яркие музыкальные хоровые зарисовки произведений Бетховена, Чайковского, Калинникова, Танеева.
Музей истории Санкт-Петербурга приглашает виртуально побывать в Петропавловской крепости. Вы прогуляетесь по Петропавловскому собору и узнаете интересные факты о первом кафедральном храме Петербурга.
Александринский театр открывает доступ к архивным спектаклям. «Камера обскура», оригинальная интерпретация романа В. В. Набокова, в 2014 году стала первой премьерой Новой сцены Александринского театра. Спектакль начнется в 19:00.
В эфире московского театра юного зрителя - спектакль-долгожитель мастера брутального психологизма Камы Гинкаса «К.И. из «преступления» по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского; премьера датируется аж 1994 годом. Доступ откроется в 19:00. Ком в горле обеспечен.
Малый драматический театр присоединился к проведению онлайн-трансляций и запустил цикл «Отражения», посвящённый показам спектаклей прошлых лет. В 19:00 начнется «Пьеса без названия» по Антону Чехову. Это одна из самых загадочных пьес русской литературы. Никто не знает точно, когда она была написана и как называется. Она найдена в 1920 году, много лет спустя после смерти Чехова. Так что это из последних прочитанных чеховских текстов. А написана это пьеса, может быть первой. Во всяком случае, есть предположение, что это писал совсем молодой, восемнадцатилетний человек.
Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс» идет в онлайн-формате. В 19:00 постановку «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Селинджера представит Российский государственный институт сценических искусств (Санкт-Петербург). Просмотр доступен только в режиме реального времени, зато потом можно обсудить постановку.
Мир океана полон сюрпризов и неожиданностей. С авторами подкаста «Тайна океана» каждую неделю в эфире радиостанции «Маяк» раскрывается одна из тайн: коралловые рифы и Марианская впадина, редкие виды рыб, скаты, электрические рыбы и многое другое.
Театр имени Ленсовета в 19:00 приглашает на спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского. Спектакль можно посмотреть в течение суток.
На портале Президентской библиотеки с понедельника по пятницу с 6:00 и до позднего вечера в разделе «Интернет-вещание» транслируются фильмы, лекции и экскурсии. с 20 по 24 апреля у каждого пользователя есть возможность узнать о том, как 450 лет назад начиналось книгопечатание в России, окунуться в эпоху правления Екатерины II, познакомиться с творчеством известных художников конца XIX – начала XX века Михаила Врубеля, Василия Кандинского, Казимира Малевича. Также в режиме онлайн можно побывать в соборе Рождества Богородицы Новгородского Антониева монастыря и исследовать уникальные фрески, а благодаря кадрам кинохроники – увидеть выступление В. И. Ленина и стать свидетелем последнего этапа Берлинской операции в 1945 году. Расписание онлайн-вещания – на портале. Выбирайте программу по вкусу и в удобное время.
19-й международный фестиваль балета Dance Open с 14 по 26 апреля запустил балетный online-марафон. В понедельник в 19:00 - «Болеро» Мориса Равеля в постановке итальянского хореографа Мауро де Кандиа. Исполняют артисты Танцевального театра Оснабрюка. Это популярное у хореографов произведение постановщик увидел как антиутопию.
Юлия Чичерина и ее хиты – в эфире «Фонтанки #безантракта. Домашний концерт начнется в 19:00 Юлия Чичерина была звездой направления «уральский рок» и регулярной участницей «Нашествия», сотрудничала с Би-2 и «Смысловыми галлюцинациями». Несмотря на свою активную жизненную позицию, «Домашний концерт» будет аполитичным.
Чеховский фестиваль запускает проект «Три вечера с Декланом Доннелланом», в котором покажет три спектакля британского режиссёра, в разное время поставленные в России. Они начинаются в 20:00 и проходят на странице фестиваля в Facebook. В понедельник – «Буря» по пьесе Шекспира. Также в открытом доступе – «Борис Годунов» по пьесе Пушкина и «Двенадцатая ночь» Шекспира. После открытия спектакли можно посмотреть в течение недели.
Спектакль «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира» театра «Глобус» входил в цикл спектаклей «Юные сердца» – в 2009 году руководитель театра Доминик Дромгул концептуально задействовал в своих шекспировских постановках множество начинающих актеров. Наверное потому яркий Ромео и взбалмошная Джульетта выдают бессмертные строки со всем пылом и искренностью юной пары, оглушенной впервые свалившимся на них большим чувством. Трансляция постановки начнется в 21:00 и будет доступна до 4 мая.