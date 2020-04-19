сегодня, 17:32
«Таран» на улице Неделина попал на видео
Возможно, у ехавшего сзади автомобиля отказали тормоза.
Сегодня днем на улице Неделина произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль, мчавшийся по улице, на полной скорости въехал в другую машину, притормозившую на остановке.
Удар был такой силы, что пострадавшее авто отбросило вперед на несколько метров.
Пока сложно сказать, что вызвало такой резкий манёвр виновника аварии: возможно его понесло по скользкой после дождя трассе или отказали тормоза.
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Денис
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водитель со стажем....
Денис
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Денис
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