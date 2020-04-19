Происшествия

сегодня, 17:32

«Таран» на улице Неделина попал на видео

47 2945
#ДТП #авария
5
«Таран» на улице Неделина попал на видео

Возможно, у ехавшего сзади автомобиля отказали тормоза.

Сегодня днем на улице Неделина произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль, мчавшийся по улице, на полной скорости въехал в другую машину, притормозившую на остановке.

Удар был такой силы, что пострадавшее авто отбросило вперед на несколько метров.

Пока сложно сказать, что вызвало такой резкий манёвр виновника аварии: возможно его понесло по скользкой после дождя трассе или отказали тормоза.

47 2945
#ДТП #авария
5

Комментарии (47)

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Гость

2 минуты назад
Гость, для того что подрезал, не существует понятия "помеха справа" полгорода так ездит. И думает что их все обязаны пропускать когда они прут
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Антисоветчик

3 минуты назад
МОЛОДЦЫ, есть такая пословица "умри, но в своей полосе". Даже если предположить, что скорость была 80, это максимум для города. То в любом случае, торможение в пол решило бы проблему. Если больше 80-ти, то да есть проблемы, но я не понимаю, зачем в нашем городе ехать со скоростью больше 80 км в час? Можно проскочить выезд из города. Весь город можно проехать за полчаса.
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Денис

4 минуты назад
когда летаешь, дауны на логанах не умеют прогнозировать. Только по прямой керачить.
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Гость

4 минуты назад
Тот кто въехал особо то и не виноват. Его подрезал тюлень на черной ...который перестраивался в правую сторону, и по ходу без поворотника.
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водитель со стажем....

5 минут назад
Это месть!!!
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Денис

6 минут назад
Лох на Логане - это диагноз. Чем надо думать чтобы его купить.
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когда летаешь

9 минут назад
нужно уметь прогнозировать ситуацию, а не делать все в последний момент
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Денис

10 минут назад
Дениску, о! Нищеброд логанист объявился. Лучше уж пешком чем на логане чмошном.
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123 таксист

10 минут назад
проткнутых за рулем еще много
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Кпсс

11 минут назад
Слава КПСС, ты прав!Машин таких не было
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