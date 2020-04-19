«Таран» на улице Неделина попал на видео

Возможно, у ехавшего сзади автомобиля отказали тормоза.

Сегодня днем на улице Неделина произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль, мчавшийся по улице, на полной скорости въехал в другую машину, притормозившую на остановке.

Удар был такой силы, что пострадавшее авто отбросило вперед на несколько метров.

Пока сложно сказать, что вызвало такой резкий манёвр виновника аварии: возможно его понесло по скользкой после дождя трассе или отказали тормоза.