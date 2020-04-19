Общество

сегодня, 14:42

Липецкие потребители жалуются в основном на услуги ЖКХ

6 847
#Права потребителей #Роспотребнадзор
3
Липецкие потребители жалуются в основном на услуги ЖКХ

Но лишь 5 дело из почти 600 направлены в суд.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за 3 месяца 2020 года в ведомство поступили 598 обращений по вопросам защиты прав потребителей.

Большинство из них связано с нарушениями в сфере ЖКХ, услуги связи, деятельность на финансовом рынке, бытовое обслуживание населения – 55% всех жалоб.

Управление составило 9 протоколов об административных правонарушениях, выдало 8 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а также подало 5 исков в суд в защиту прав потребителей. В 75 % случаев гражданам письменно разъяснены их права.

Фото advokatkapustin.ru


6 847
#Права потребителей #Роспотребнадзор
3

Комментарии (6)

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Липчанка

4 минуты назад
Содержание жилья ни на копейку не уменьшили ( и глупо бы было на это надеяться), а грязи на улице - горы...звоню в нашу управляшку, пытаюсь выяснит почему так, ведь мы же платим и за уборку подъездов, придворовой территории, на что мне жалобным тоном жалуются - *вы знаете, это всё из-за вируса*…мешает он им убираться видимо, мётлы отбирает чтоли)) вот вражина)) только вирус у нас с марта...а мусорные свалки на улице - годами...
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Пенсионер

6 минут назад
Квадра принадлежит серьезным бандитам из окружения плешивого
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Это проверино

24 минуты назад
Квадро городу не подчиняется, у них свои порядки,законы. Суды в отношении к ним все проигранны. Так что жаловатся на них бесполезно куда либо.
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Житель

24 минуты назад
Это Вам не коронавирус... ЖКХ накогда не победить...
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Жители

38 минут назад
Квадра что хочет то и творит,руки коротки ее остановить,похоже администрации и прокуратуре дали щелбан чтоб не лезли
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Квадра зло

54 минуты назад
На квадру все жалуются. Цена на отопление, как может в два раза скакать? Всё время за отопление по две с лишним тыс. присылали. В прошлом году ценник в два раза повысили, за прошлый месяц опять две с лишним тыс. пришло. Подумал, ворам наконец-то по рукам дали. Ан нет, в этом месяце на 3 с лишним тыс. пришла платёжка.
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