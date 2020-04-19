Липецкие потребители жалуются в основном на услуги ЖКХ

Но лишь 5 дело из почти 600 направлены в суд.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за 3 месяца 2020 года в ведомство поступили 598 обращений по вопросам защиты прав потребителей.

Большинство из них связано с нарушениями в сфере ЖКХ, услуги связи, деятельность на финансовом рынке, бытовое обслуживание населения – 55% всех жалоб.

Управление составило 9 протоколов об административных правонарушениях, выдало 8 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а также подало 5 исков в суд в защиту прав потребителей. В 75 % случаев гражданам письменно разъяснены их права.



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