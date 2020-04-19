52 минуты назад
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил православных с Пасхой
Госсекретарь США Майк Помпео в субботу утром направил поздравление всем православным христианам, отмечающим в эти выходные праздник Пасхи – Воскресения Христа.
“Хотя церкви по всему миру недавно опустели, вера наполняет мир каждый день», – говорится в поздравлении от лица Майка Помпео и его супруги Сьюзен.
«Пусть ваша вера укрепит вашу надежду и решимость в борьбе с пандемией COVID-19, от которой страдает весь мир, вне зависимости от этнической принадлежности, расы или религии», – передает слова Помпео Голос Америки.
Источник: www.slavicsac.com