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Историк развеял миф о насилии Красной армии над жителями Германии

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Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ Александр Зданович опроверг миф о том, что солдаты Красной Армии якобы издевались над населением и занимались мародерством в Германии в 1945 году.

Он отметил, что поведение отдельных лиц жестко пресекалось советской военной контрразведкой СМЕРШ.

"Этот грязный миф запустили деятели либерального толка еще в начале 1990-х годов", - цитирует Здановича РИА Новости.

Он добавил, что вскрытие фактов насилия и мародерства также входило в задачи опергрупп СМЕРШа во время Берлинской наступательной операции.

Зданович рассказал, что в приказах Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина провозглашалось, что Красная армия пришла в Германию как освободитель, поэтому вести себя нужно было соответствующим образом.

"Но в семье не без урода. Война - она и есть война, к тому же существует такое понятие, как "эксцесс исполнителя". Да, были отдельные факты, но лиц, виновных в этих преступлениях, строжайше наказывали вплоть до расстрела перед строем", - отметил он.

19 апреля исполняется 77 лет со дня создания СМЕРШа. Специалисты называют эту службу лучшей во времена Второй мировой. За время своего существования СМЕРШ обеспечил успешное проведение наступательных операций Красной армии, обезвредил большое количество немецких агентов, сообщает РЕН ТВ.

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