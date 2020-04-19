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сегодня, 11:32

Посольство РФ в Чехии объяснило переезд с площади Немцова

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Посольство России в Чехии прокомментировало смену своего официального адреса в Праге.

Как ранее сообщали СМИ, после переименования площади Под Каштаны в площадь Бориса Немцова дипмиссия выбрала для своего адреса такой: улица Коруновачни, ориентационный номер 36 - так как здание посольства также выходит и на эту улицу.

В комментарии дипмиссии в соцсети говорится, что название улицы Коруновачни является историческим и используется более 100 лет.

Дипломаты пишут, что вероятность переименования этой улицы им представляется гораздо меньшей, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова». В этой связи посольством принято решение впредь использовать адрес по улице Коруновачни в качестве официального, сообщает www.mk.ru

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