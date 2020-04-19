Коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 20 человек

На лечении находятся уже 100 человек.

19 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 20 жителей Липецкой области.



- Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей, - сообщает областной оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.



Всего за время эпидемии в Липецкой области выявлено 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 человек выздоровели, один умер, 100 находятся на лечении.

