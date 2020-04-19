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Коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 20 человек
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На лечении находятся уже 100 человек.
19 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 20 жителей Липецкой области.
- Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей, - сообщает областной оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.
Всего за время эпидемии в Липецкой области выявлено 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 человек выздоровели, один умер, 100 находятся на лечении.
- Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей, - сообщает областной оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.
Всего за время эпидемии в Липецкой области выявлено 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 человек выздоровели, один умер, 100 находятся на лечении.
38 6545
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