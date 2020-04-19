Новости в instagram

сегодня, 11:15

Коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 20 человек

38 6545
#кронавирус
5
Коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 20 человек

На лечении находятся уже 100 человек.

19 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 20 жителей Липецкой области. 
 
- Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей, - сообщает областной оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции. 
 
Всего за время эпидемии в Липецкой области выявлено 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 человек выздоровели, один умер, 100 находятся на лечении.
38 6545
#кронавирус
5

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Обхясните:

3 секунды назад
ТРЦ "Москва" (наверное и другие ТЦ) -наружная самооткрывающаяся дверь заблокирована, вход через обычные, с ручками- что бы контактов побольше было?
ответить

Гость

41 секунду назад
Когда появится карта с адресами заболевших???
ответить

Билли Кид

13 минут назад
Здравствуйте, Совершенно верно
ответить

А

14 минут назад
Здравствуйте, вот вы и сидите, если так боитесь. Спрячьтесь в пещеру на год, тогда страшный коровавирус вас точно не достанет
ответить

Социолог Никодим

17 минут назад
Люди, похожие внешне, почти всегда похожи и внутренне. /из наблюдений физиогномиста/ Гордитесь, липчане! Тут мы с Профессором смотрели телевизор. Гляжу, ваш Артамонов очень похож на Мишустина. Только Мишустин потолще. Видать, свежим мясом питается. А денежка к денежке - вот и вилла в Италии-Испании. Значит, скоро в Москву пойдёт. На повышение. Верьте мне, они такие, финансисты. А вы пока кошками запасайтесь. /из записанных высказываний Шарикова/
ответить

Ольгунчик

17 минут назад
Кончится не скоро. Москва до 1 мая, мы от нее « отстаем» на 3—4 недели» + есть другие регионы, которые географически дальше от Москвы. Вот и посчитайте.
ответить

Всем жителям катукава дом6

23 минуты назад
У вас вчера соседа забирали с ковид?
ответить

Vz

28 минут назад
12, и пусть работают! Вам чем мешают. Закроют будут очереди в 5ах, Лентах и т п алкоголиков не соблюдающих дистанцию.
ответить

Vz

30 минут назад
Здравствуйте, 60% без симптомов https://aif.ru/health/coronavirus/dolya_nositeley_covid-19_bez_simptomov_vyroslo_v_moskve_do_60
ответить

Ольгунчик

32 минуты назад
Вы кроме как здесь еще где нибудь читаете новости? Сейчас с орви забирают. И да, для самоизолированных. От 18 апреля подписано распоряжение, по продлению нахождения иностранных граждан на территории рф до 15 июня. С автоматическим продлением виз, паспортов и т.д.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчане хвастаются в Интернете пасхальным угощением (ФОТО)
#Пасха
5
Липчане хвастаются в Интернете пасхальным угощением (ФОТО)

сегодня, 11:32

Общество
В госпиталь на лечение из областной «инфекционки» переведены 27 пациентов
#коронавирус
26
В госпиталь на лечение из областной «инфекционки» переведены 27 пациентов

вчера, 16:14

Общество
В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19
#коронавирус
89
В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19

вчера, 12:44

Здоровье
Липецкая вечЁрка: цифровые пропуски, смерть в инфекционке и пустые полки
#вечёрка
67
Липецкая вечЁрка: цифровые пропуски, смерть в инфекционке и пустые полки

17.04.2020 20:20

Новости в instagram
Электронный пропуск можно получить в мобильном приложении
#пропуск
133
Электронный пропуск можно получить в мобильном приложении

17.04.2020 13:16

Общество
Коронавирус выявлен ещё у 12 человек
#коронавирус
53
Коронавирус выявлен ещё у 12 человек

17.04.2020 11:21

Новости в instagram