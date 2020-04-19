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Трамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.
«Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — отметил Трамп. По его словам, президент России Владимир Путин вел себя как «настоящий джентльмен». Американский лидер добавил, что соглашение ОПЕК+ спасет нефтяную промышленность США и сохранит рабочие места граждан.
Страны ОПЕК+ заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти 12, пишет 125region.ru