В России

9 минут назад

Трамп оценил отношения с Россией

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Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

Американскому лидеру задали вопрос о том, пытаются ли «противники США», такие как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом в ущерб Соединенным Штатам, препятствуя осуществлению политики Вашингтона и создавая военную напряженность.

«Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — отметил Трамп. По его словам, президент России Владимир Путин вел себя как «настоящий джентльмен». Американский лидер добавил, что соглашение ОПЕК+ спасет нефтяную промышленность США и сохранит рабочие места граждан.

Страны ОПЕК+ заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти 12, пишет 125region.ru

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