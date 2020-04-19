Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.





«Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — отметил Трамп. По его словам, президент России Владимир Путин вел себя как «настоящий джентльмен». Американский лидер добавил, что соглашение ОПЕК+ спасет нефтяную промышленность США и сохранит рабочие места граждан.



Страны ОПЕК+ заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти 12, пишет



Американскому лидеру задали вопрос о том, пытаются ли «противники США», такие как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом в ущерб Соединенным Штатам, препятствуя осуществлению политики Вашингтона и создавая военную напряженность.«Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — отметил Трамп. По его словам, президент России Владимир Путин вел себя как «настоящий джентльмен». Американский лидер добавил, что соглашение ОПЕК+ спасет нефтяную промышленность США и сохранит рабочие места граждан.Страны ОПЕК+ заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти 12, пишет 125region.ru