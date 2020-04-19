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14 минут назад
В Барнауле установили памятник Курочке Рябе
Памятник Курочке Рябе поставили на территории барнаульского зоопарка. Скульптуру отлили в Челябинской области.
К скульптуре в зоопарке Барнаула прикреплена табличка со словами: «Курочка Ряба — символ доброты, веры в чудо и таинства жизни».
«В преддверии чудесного праздника Светлой Пасхи мы решили, что никакой вирус не сможет помешать долгожданному знакомству с добрейшим памятником Курочке Рябе! Коллектив Барнаульского зоопарка провел для вас дистанционное открытие» — написал в инстаграме директор зоопарка Сергей Писарев.
Он также предложил потрогать золотое яйцо, которое лежит на постаменте под статуей, говоря, что тогда «счастье будет с вами», сообщает tayga.info
«В преддверии чудесного праздника Светлой Пасхи мы решили, что никакой вирус не сможет помешать долгожданному знакомству с добрейшим памятником Курочке Рябе! Коллектив Барнаульского зоопарка провел для вас дистанционное открытие» — написал в инстаграме директор зоопарка Сергей Писарев.
Он также предложил потрогать золотое яйцо, которое лежит на постаменте под статуей, говоря, что тогда «счастье будет с вами», сообщает tayga.info