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14 минут назад

В Барнауле установили памятник Курочке Рябе

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Памятник Курочке Рябе поставили на территории барнаульского зоопарка. Скульптуру отлили в Челябинской области.

К скульптуре в зоопарке Барнаула прикреплена табличка со словами: «Курочка Ряба — символ доброты, веры в чудо и таинства жизни».

«В преддверии чудесного праздника Светлой Пасхи мы решили, что никакой вирус не сможет помешать долгожданному знакомству с добрейшим памятником Курочке Рябе! Коллектив Барнаульского зоопарка провел для вас дистанционное открытие» — написал в инстаграме директор зоопарка Сергей Писарев.

Он также предложил потрогать золотое яйцо, которое лежит на постаменте под статуей, говоря, что тогда «счастье будет с вами», сообщает tayga.info

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