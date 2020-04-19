В мире

35 минут назад

Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом

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Все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил президент России Владимир Путин. Его обращение к гражданам опубликовано на сайте Кремля.


«Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что в борьбе с распространением коронавируса российские специалисты анализируют опыт других стран и взаимодействуют с зарубежными коллегами. Таким образом, у них есть понимание того, что нужно делать при любом развитии ситуации, а работа ведется на опережение.

В своем обращении Путин также поздравил православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Пасху — Светлое Христово Воскресение.

В России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 36 793 случаев заболевания, летальных исходов — 313, 3057 человек вылечились.

Как рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, число заболевших в России день ото дня увеличивается на несколько тысяч, а вот смертность остается очень невысокой — 0,7–0,8%, что на порядок ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

По его мнению, причина низкого показателя смертности от коронавируса в России в том, что в стране активно проводят тесты на выявление коронавируса и своевременно диагностируют легкие случаи, а также благодаря подготовке медицинских учреждений, сообщает iz.ru

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