В России

39 минут назад

В Омске спускавшаяся по простыням девушка уронила ребенка

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В Омске спускавшаяся по простыням девушка уронила ребенка

УМВД России по Омской области проводит проверку по факту падения ребенка с четвертого этажа.

Инцидент произошел вчера, 18 апреля, около 23:00. Жители дома, расположенного на проспекте Менделеева, заметили женщину, которая с маленьким ребенком в руках спускается по простыням из окна квартиры на четвертом этаже. Омичка кричала, и на это обратили внимание жильцы и прохожие. Они встали у стены дома, чтобы поймать малыша, если он упадет. Так и случилось.

- Женщина, держась рукой за простыню, отпустила ребенка, - рассказали в пресс-службе УМВД. - Мальчик, падая, задел головой стену дома. От падения на землю его спасли неравнодушные граждане.

Омичка же продолжила висеть на простыне. Ее спасли приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС.

Трехлетний мальчик и его мать с травмами были госпитализированы. Предварительный анализ показал наличие у женщины признаков опьянения.

Сейчас по данному факту проводится дальнейшая проверка. Полицейским предстоит установить, что послужило причиной такого странного поведения женщины, сообщает gorod55.ru.
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