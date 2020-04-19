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43 минуты назад

Жительницу Тверской области обязали вернуть деньги, взятые в долг под 598%

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Долг женщина возвращать не хотела.

Когда жительнице Торопецкого района Тверской области потребовались деньги, она обратилась за займом в микрофинансовую организацию. Заявку женщина оформила на сайте компании, сообщает www.afanasy.biz.

В компании согласились выдать женщине займ в 25 тысяч рублей, правда, под немалые проценты –  598,600% годовых на срок 30 дней. Деньги МФК перечислила на банковский расчетный счет женщины. 

Однако, потратив полученные от микрофинансовой компании деньги, женщина решила не возвращать их кредиторам и не платила по процентам. Таким образом у нее скопился долг, более чем в два раза превышающий сумму займа – более 70 тысяч рублей. Долг состоял из суммы невозвращенного основного долга, начисленных и неуплаченных процентов и задолженности по штрафам/пеням.

– Установив факт ненадлежащего исполнения заёмщиком принятых на себя обязательств по договору займа, Торопецкий районный суд взыскал с жительницы города Торопец задолженность по договору потребительского займа в полном объеме, а также расходы по оплате государственной пошлины, – сообщили в пресс-службе Торопецкого районного суда.
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