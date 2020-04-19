Происшествия
сегодня, 09:34
Ночью на улице Космонавтов из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Пожар в этом доме вспыхнул второй раз за месяц.
Ночью 19 апреля на втором этаже дома №16 по улице Космонавтов загорелась квартира. По данным МЧС пожар вспыхнул в 00.26, пламя тушили три отделения пожарных оснащенные автолестницей.
- Из подъезда, в котором вспыхнул пожар, эвакуировали жильцов, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Липецкой области.
Во время пожара никто не пострадал. Огнем оказались повреждены внутренняя отделка квартиры и домашнее имущество на площади 16 кв.м.
Примечательно, что эта же квартира горела чуть больше месяца назад: пожар вспыхнул вечером 8 марта, тогда из-за задымления подъезда также эвакуировали его жильцов.
- Из подъезда, в котором вспыхнул пожар, эвакуировали жильцов, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Липецкой области.
Во время пожара никто не пострадал. Огнем оказались повреждены внутренняя отделка квартиры и домашнее имущество на площади 16 кв.м.
Примечательно, что эта же квартира горела чуть больше месяца назад: пожар вспыхнул вечером 8 марта, тогда из-за задымления подъезда также эвакуировали его жильцов.
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