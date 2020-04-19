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сегодня, 09:34

Ночью на улице Космонавтов из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки

8 2335
#пожар
Ночью на улице Космонавтов из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки

Пожар в этом доме вспыхнул второй раз за месяц.

Ночью 19 апреля на втором этаже дома №16 по улице Космонавтов загорелась квартира. По данным МЧС пожар вспыхнул в 00.26, пламя тушили три отделения пожарных оснащенные автолестницей.

- Из подъезда, в котором вспыхнул пожар, эвакуировали жильцов, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Липецкой области. 

Во время пожара никто не пострадал. Огнем оказались повреждены внутренняя отделка квартиры и домашнее имущество на площади 16 кв.м. 

Примечательно, что эта же квартира горела чуть больше месяца назад: пожар вспыхнул вечером 8 марта, тогда из-за задымления подъезда также эвакуировали его жильцов.


8 2335
#пожар

Комментарии (8)

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кокс

19 минут назад
В этих молодоженках часть пожары особенно на Циолковского и Космонавтов может проводка плохая там?
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Точно,

31 минуту назад
ром, на 3-й раз сгорят алканы
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ром

36 минут назад
Бог троицу любит
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Лида

38 минут назад
Алкаши В молодоженке бухали
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Алкаши никак

43 минуты назад
Не сгорят?
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Гость

50 минут назад
Инквизитор, пропуск сгорел
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Понтий

сегодня, 10:08
Христос Воскрес!
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Инквизитор

сегодня, 09:56
А они успели пропуск заказать?
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