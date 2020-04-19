Культура

7 минут назад

Самоизоляция: липецкие артисты повышают мастерство в ГИТИС

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#ЛГАТД #театр
Самоизоляция: липецкие артисты повышают мастерство в ГИТИС

Во время вынужденной паузы актёры ЛГТД им. Л. Толстого занимаютсяпо Интернету с ведущими педагогами страны.

Артисты липецкого государственного театра драмы им. Л. Н. Толстого вынужденную паузу используют для повышения своего мастерства в одном из самых престижных театральных вузов страны – ГИТИС и Театральном институте им. Б. Щукина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе театра, занятия проходят в режиме on-line и являются бесплатными. Поддержку дистанционным урокам оказывает Министерство культуры РФ.

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- Программа направлена на поддержку театров и актёров в период самоизоляции и отмены всех культурно-массовых мероприятий, - рассказали в театре, - Во время дистанционных лекций задействуют ресурсную базу Центра непрерывного образования, созданного в ГИТИСе - в рамках нацпроекта «Культура». На этой неделе артисты проходят курсы по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Вместе с педагогами актеры обсуждают и литературно-драматургические вопросы. Мастер – классы с ведущими педагогами страны, по принципу творческих лабораторий онлайн, возможно, позволят актерам и режиссерам привнести в своё творчество что – то новое.

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#ЛГАТД #театр

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