Самоизоляция: липецкие артисты повышают мастерство в ГИТИС

Во время вынужденной паузы актёры ЛГТД им. Л. Толстого занимаютсяпо Интернету с ведущими педагогами страны.

Артисты липецкого государственного театра драмы им. Л. Н. Толстого вынужденную паузу используют для повышения своего мастерства в одном из самых престижных театральных вузов страны – ГИТИС и Театральном институте им. Б. Щукина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе театра, занятия проходят в режиме on-line и являются бесплатными. Поддержку дистанционным урокам оказывает Министерство культуры РФ.







- Программа направлена на поддержку театров и актёров в период самоизоляции и отмены всех культурно-массовых мероприятий, - рассказали в театре, - Во время дистанционных лекций задействуют ресурсную базу Центра непрерывного образования, созданного в ГИТИСе - в рамках нацпроекта «Культура». На этой неделе артисты проходят курсы по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Вместе с педагогами актеры обсуждают и литературно-драматургические вопросы. Мастер – классы с ведущими педагогами страны, по принципу творческих лабораторий онлайн, возможно, позволят актерам и режиссерам привнести в своё творчество что – то новое.





