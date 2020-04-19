Общество

22 минуты назад

Судебные приставы с начала года взыскали более 4 миллионов рублей с помощью специальных мер

3 218
#Приставы #УФССП #долги
Судебные приставы с начала года взыскали более 4 миллионов рублей с помощью специальных мер

В настоящий момент почти по 2-м тысячам исполнительных производств действуют специальные ограничительные меры.

Более 4 миллионов рублей взыскали с начала года судебные приставы Липецкой области с помощью мер по ограничению пользования специальным правом.

Речь здесь может идти об ограничении правом пользования автомобилем, выезда за рубеж и т.д.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, казна региона пополнилась на 4 млн. 22 тысячи рублей.

На данный момент по 1 977 исполнительным производствам действуют постановления о временном ограничении на пользование специальным правом, работа по взысканию задолженности продолжается.

3 218
#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

1 минуту назад
Даже в условиях пандемии приставы работают с перевыполнением плана.Только это не совсем правда.С 2018 года приставы не могут взыскать задолженность по зарплате с предприятия "Липецкгеология".Ни простыми мерами,ни "специальными")))Пошел третий год!
ответить

Вв

4 минуты назад
Ещё раз подтверждает, сайт работает по указке администрации
ответить

Ваня

10 минут назад
Очень важная информация когда в стране карантин и многие страдают от безденежья, но у приставов успехи.
ответить

Еще в рубрике

«Визжат в ночи, и никому дела нет»
27
«Визжат в ночи, и никому дела нет»

вчера, 18:56

Общество
48 жителей Липецкой области вылечились от коронавируса
#коронавирус #статистика
46
48 жителей Липецкой области вылечились от коронавируса

вчера, 17:05

Общество
В госпиталь на лечение из областной «инфекционки» переведены 27 пациентов
#коронавирус
24
В госпиталь на лечение из областной «инфекционки» переведены 27 пациентов

вчера, 16:14

Общество
Война с вирусом: в МГУ создали прототип вакцины против вируса, точность российских тестов – 95%
2
Война с вирусом: в МГУ создали прототип вакцины против вируса, точность российских тестов – 95%

вчера, 14:26

Общество
Администрация Липецкой области разъяснила обновленные правила пропускной системы
#пропускная система
161
Администрация Липецкой области разъяснила обновленные правила пропускной системы

вчера, 14:11

Общество
Из мэрии Липецка ушел председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства
#мэрия Липецка #кадры
114
Из мэрии Липецка ушел председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства

вчера, 10:42

Общество