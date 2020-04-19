Судебные приставы с начала года взыскали более 4 миллионов рублей с помощью специальных мер

В настоящий момент почти по 2-м тысячам исполнительных производств действуют специальные ограничительные меры.

Более 4 миллионов рублей взыскали с начала года судебные приставы Липецкой области с помощью мер по ограничению пользования специальным правом.

Речь здесь может идти об ограничении правом пользования автомобилем, выезда за рубеж и т.д.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, казна региона пополнилась на 4 млн. 22 тысячи рублей.

На данный момент по 1 977 исполнительным производствам действуют постановления о временном ограничении на пользование специальным правом, работа по взысканию задолженности продолжается.



