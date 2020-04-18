Происшествия

34 минуты назад

Липчанин подозревается в разбое и убийстве в Тамбовской области

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#убийство #
Липчанин подозревается в разбое и убийстве в Тамбовской области

Он и четыре жителя поселка Токаревка вскоре предстанут перед судом.

Липчанин и четыре жителя поселка Токаревка одноименного района Тамбовской области обвиняются в убийстве и разбойном нападении, сообщает сайт ГТРК «Тамбов».

По версии следствия, в мае 2019 двое жителей города Рассказово на легковом автомобиле приехали в поселок Токарёвка. В сквере около районной больницы к ним подошла компания пьяных молодых людей. Они спровоцировали конфликт и устроили драку. Затем обвиняемые отобрали у 26-летнего владельца автомобиля ключи от машины, 2 000 рублей и стали требовать 50 тысяч рублей. 

За выкупом компания поехала в Рассказово, засунув одного из потерпевших в багажник. Он со своего сотового телефона позвонил в экстренную службу, но это не осталось незамеченным. Его вытащили из багажника и вновь избили. 

На автозаправочной станции в Мордовском районе обвиняемые обнаружили, что 23-летний парень не подает признаков жизни и отвезли его в местную больницу. Врачам они объяснили, что нашли тело на обочине дороги. Кошелек с деньгами погибшего фигуранты уголовного дела забрали себе.

Сейчас расследование закончено и материалы уголовного дела переданы в суд. 


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#убийство #

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