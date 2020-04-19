Неделя 48
7 минут назад
У вирусов творческая природа - они заражают
Итоги недели
На этой предпасхальной неделе стало ясно, что «Благодатный огонь не прилетит в Липецк». Традиционный праздничный рейс отменила эпидемия коронавирусной инфекции.
Береженого и Бог бережет
Новые реалии привели к тому, что в понедельник предписанием глава регионального Роспотребнадзора Владимира Бондарева «В Липецкой области приостановлено посещение храмов» до, как это стало теперь модным, «особого распоряжения». Исключение сделано для священников, а так же лиц, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и проведения онлайн-трансляций». В свою очередь, «Евгения Уваркина попросила верующих воздержаться от посещения храмов» и встречать праздники дома.
Однако мирские власти были услышаны сначала только митрополитом Липецким и Задонским Арсением, рекомендовавшим верующим встречать Пасху дома. В начале недели GOROD48 сообщил, что «Мэр Ельца еще не уговорил Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху». На следующий день Евгений Боровских сообщил GOROD48: «Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет». А в пятницу на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил губернатору, что «В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы». Священнослужители повсеместно вняли запрещающему посещение приходов и монастырей предписанию Роспотребнадзора. В 62 храмах региона предпасхальные богослужения прошли без присутствия в них прихожан.
В Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщили, что «на 16 апреля инфекция выявлена у 24 клириков Московской епархии, которые несут свое послушание в 15 столичных храмах и 2 монастырях». В РПЦ отметили, что еще у 31 клирика есть симптомы коронавируса, но COVID-19 у них пока официально не подтвержден.
Болен - лечись, здоров - берегись
На уже упомянутом совещании у губернатора Владимир Бондарев процитировал свою начальницу, главу Роспотребнадзора Анну Попову, которая заявила, что 40-45% россиян переносят коронавирус бессимптомно. А это значит, что больные люди могут где угодно заражать других. Не удивительно, что рост заболеваемости этой инфекцией у нас круто пошел вверх. Так, вчера медики сообщили о том, что «В Липецкой области уже 129 человек заболели коронавирусной инфекцией» - только в субботу диагноз подтвердили сразу у 21 человека. Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 129 случаев заражения COVID-19, а в России этой инфекцией по данным на это утро заболело 36 880 человек, из которых 313 умерли.
Не обошлось без трагедий и у нас. Так, вчера «В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19». 56-летняя жительница Чаплыгинского района попала в областную «инфекционку» 10 апреля. Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной, которую сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение осложнялось наличием у женщины хронического заболевания - системной красной волчанки. А в минувший четверг «Пациент инфекционной больницы умер от бактериальной пневмонии» - медики пока не знают, стал ли ее источником COVID-19.
Кстати, медикам дана установка расценивать всех температурящих людей как потенциально зараженных коронавирусной инфекцией. Поэтому неудивительно, что на этой неделе сразу семеро пациентов онкодиспансера с температурой были срочно переведены в «инфекционку», чтобы не рисковать одним в регионе онкологическим стационаром.
Но есть и очень хорошие новости - с начала марта, когда в области появились первые трое таких больных, благодаря усилиям врачей «48 человек жителей Липецкой области вылечились от коронавируса». Всего на территории области зарегистрировано 129 случаев COVID-19.
Минздрав РФ рекомендовал развернуть в нашем регионе для лечения больных 570 инфекционных коек. Основной госпитальной базой для лечения «ковидных» пациентов (так их называют сами врачи) стала областная клиническая инфекционная больница с ее 290 койками (203 из них - места с кислородной поддержкой, еще 102 - реанимационные, оснащенные ИВЛ и аппаратами для неинвазивной вентиляции легких). В пятницу GOROD48 сообщил, что «Больница скорой медицинской помощи завтра примет первых коронавирусных больных» - ее готовность проверили региональные чиновники. Теперь уже бывшая БСМП стала госпиталем для лечения коронавирусных больных. Вчера «В госпиталь на лечение из областной «инфекционки» переведены 27 пациентов». От работы в новых сверхтяжелых условиях не отказался ни один медик уже бывшей БСМП.
А еще «Минздрав утвердил принципы лечения легких коронавирусных больных на дому». В регионе на удаленке медики так лечат уже 22 пациентов с легкой формой COVID-19.
«Стой, кто идёт!? Предъявите паспорт. Остановись живое существо...»
Помните эту забавную песню группы «Лимонадный Джо» 1989 года выпуска? На этой неделе она стала актуальной для жителей нашей области в связи с эпидемией коронавируса.
Во вторник утром GOROD48 сообщил: «Липчанам можно будет выйти на улицу только по специальному SMS-сообщению». Мы рассказали, что пропуском послужит уникальный идентификационный код, который можно будет запрашивать и получать через SMS-сообщения. В этот же день после обеда «Игорь Артамонов рассказал о поэтапном введении пропускного режима в Липецкой области» после подписания документов по предоставлению первого льготного займа субъекту малого бизнеса, пострадавшему от введения ограничительных мероприятий. В интервью нашему сайту губернатор заявил, что этакое решение спровоцировано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе (см. «От московской ситуации нас отделяют две-три недели»).
- Я понимаю, что это неудобства и ограничения, но сегодня у нас нет иного выхода. Необходимо замедлить распространение инфекции, - заявил глава региона.
15 апреля в Задонске протестировал режим SMS-оповещений с кодами для выхода на улицу, которые стала выдавать Единая диспетчерская служба. Эксперимент был успешным. Поэтому вечером в среду губернатором было «Подписано постановление о введении пропускного режима в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине» с 17 апреля. Коды для выхода на улицу сделали обязательными для всех, независимо от того, собирается ли человек перемещаться пешком, на общественном транспорте, на личном автомобиле или такси. Исключение сделали для было официально работающих при режиме самоизоляции липчан, для желающих избавиться от бытового мусора и для имеющих собак.
Страстная пятница: что? как? почему?
Кто-то когда-то сказал правильные слова: «Систему определяет не ошибка, а реакция на ошибку». В эту пятницу, у православных верующих - Страстную, у администрации области появилась возможность показать, может ли она работать в форс-мажорных обстоятельствах.
Еще не было и девяти часов, как чиновники отрапортовали о том, что «С утра цифровые пропуска получили уже 5,5 тысячи жителей региона». Однако корреспонденту GOROD48 это удалось сделать с шестого раза. Пять первых заканчивались тем, что после набора номера ЕДС в трубке после сигнала вызова звучало какое-то оборванное слово «...чинам» и связь прерывалась. Очевидно, система не справлялась с большим потоком желающих получить цифровой пропуск.
- Скоро ЕДС станет полностью доступна, - пообещали в IT-управлении областной администрации.
Чиновники тут же сообщили, что «Мощность центра обработки заявок на получение электронного пропуска увеличивают до тысячи одновременных звонков» за счет увеличения до 45 количества операторов ЕДС. И пообещали: «До устранения сбоев в системе выдачи электронных пропусков фиксировать нарушения самоизоляции не будут». Однако система продолжала сбоить. Тысячи липчан до обеда пытались получить пропуска для посещения магазинов и аптек, а после обеда большинство обращений в ЕДС было связано с желанием сбежать из городов на дачи и в села.
Тут же в одном из липецких ТГ-каналов появилось сообщение о том, что из поликлиники №1 выгоняют тех, кто пришел без кода электронного пропуска. Причем на выход просят самую уязвимую к коронавирусной инфекции возрастную категорию пациентов - стариков. «В поликлинике опровергли сообщение о выгнанных пациентах без кода». Тут же «Прокуратура области предложила скорректировать постановление о цифровых пропусках», посоветовав либо увеличить срок действия пропусков, либо выдавать их чаще чем два раза в сутки. В прокуратуре рекомендовали чиновникам рассмотреть возможность получения пропусков инвалидами по слуху, выдавать их не только через автоответчик, но и при общении с оператором.
Ситуация требовала быстрой корректировки системы получения кодов. И вот уже во второй половине дня губернатор решил, что «В магазин и в аптеку можно будет сходить без получения цифрового пропуска». Было принято и еще одно важное решение - отказаться от передачи липчанами серии и номера паспорта в ЕДС для получения цифрового пропуска, чтобы избежать обвинений в нарушении законодательства о персональных данных, на обработку которых требуется письменное разрешение граждан. В пятницу вечером в постановление о введении в регионе пропускного режима были внесены эти изменения (см. «Цифровой пропуск можно получить с помощью любого документа, удостоверяющего личность»).
Вчера «Администрация Липецкой области разъяснила обновленные правила пропускной системы».
Чем больше заборов, тем больше лазеек
«В Липецкой области установлены штрафы за нарушение режима самоизоляции». На внеочередной сессии облсовета депутаты большинством голосов одобрили проект Закона об изменениях в региональный Кодекс об административных правонарушениях. С подачи губернатора парламентарии ввели в него ст. 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»). Для нарушивших самоизоляцию граждан установлен штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для руководителей предприятий и организаций - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Но липчане научились избегать ответственности за нарушение самоизоляции. Их не пугает даже 30-тысячный штраф, предусмотренный для нарушителей новой «коронавирусной» статьи 20.6.1 КоАП РФ (см. «Мы в магазин!». «Мы из магазина». «Я - в аптеку!» «Мне с собачкой погулять»). Более того, некоторые липчане, у которых может проявится коронавирусная инфекция, не боятся поставить под угрозу жизнь своих родственников и друзей. Одного такого «Нарушителя карантина задержали под Липецком».
А вот «36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за фейк об автобусе, полном больными COVID-19». Она попала под суд по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, за злоупотребление свободой массовой информации.
Были выявлены и другие фейки. Например, немало шуму в Сети наделало обращение руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения» Екатерины Бильбао, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств (см. «Врачи-инфекционисты показали на видео свою работу с больными COVID-19»). Кстати, Новолипецкий комбинат ранее передал «инфекционке» 10 тысяч респираторов. Другие 20 тысяч этих средств защиты переданы в другие больницы и поликлиники города. Еще «Тысячу респираторов и комбинезонов передал Фонд «Милосердие» станции «скорой помощи».
«Мальчишки и девчонки, а также их родители...»
Большинство высших учебных заведений России приняли решение провести летнюю сессию в онлайн-формате на фоне пандемии коронавируса. В Липецком государственном педагогическом университете рассказали, как готовятся к дистанционной сдаче экзаменов (см. «Студент сделает обзор комнаты на 360 градусов, чтобы было очевидно, что он - один»).
А вот у школьников сроки окончания учебного года будут определены 23 апреля. Пока решено, что «Досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно». Возможно, что у учеников 9-11 классов учебный год закончится 5 июня, а уже 8-9 июня у них начнется итоговая аттестация. Компания, занимающаяся организацией школьного питания в Липецке, сообщила: «Родительскую оплату за школьное питание вернут». Для этого родитель школьника должен заполнить соответствующее заявление по образцу в электронном дневнике.
В областном управлении образования и науки сообщили о том, что социальные выплаты на питание школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования на время дистанционного обучения будут перечислены на лицевые счета родителей, а не в учебные учреждения. «120 тысяч родителей получат деньги на питание детей».
Хочешь работать - работай, а другим спать не мешай!
На этой неделе Владимир Путин еще раз обратился к предложил предоставить безвозмездные бюджетные выплаты малому и среднему бизнесу - по 12 130 рублей на работника предприятия. Для получения этих денег есть условие - компании не должны были сократить штаты в марте. На эти выплаты могут претендовать почти 18,5 тысяч липчан - «Работники 8940 предприятий региона получат «путинские» выплаты». А в апреле-июне «Уволенные весной липчане будут получать максимальное пособие по безработице». Размер выплаты зависит от среднего заработка на прежнем месте работы (первые три месяца платят 75% от зарплаты, затем еще три месяца - 60%, в дальнейшем – 45%), но имеет верхний и нижний пределы. До недавнего времени верхний лимит составлял 8000 рублей, то есть пособие не могло быть больше этой суммы. С апреля он равен МРОТ - 12 130 рублей, минимальный остался на прежнем уровне - 1500 рублей.
Кстати, «Более шести тысяч липчан искали работу через службу занятости в апреле». Сейчас на рынке труда в Липецкой области - 9,7 тысяч вакансий.
Самые весомые меры господдержки обещаны предприятиям, вошедшим в составленный Минэкономразвития перечень системообразующих организаций страны. Как его формировали, неясно. В итоге в него затесалась крупнейшая букмекерская контора «Фонбет», но не попали некоторые крупные предприятия (см. «Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?).
Между тем в регионе мерами бюджетной поддержки смогут воспользоваться и предприятия с числом работающих от 12 человек, не вошедших в федеральную программу поддержки бизнеса (см. «В Липецке стали выдавать кредиты пострадавшим от вынужденных каникул предпринимателям»). По решению главы администрации области, «Семьям индивидуальных предпринимателей выплатят единовременную материальную помощь» из резервного фонда в размере МРОТ.
У всякого безумия есть своя логика
От новостей об эпидемии голова идет кругом. «Часть поездов через Липецк отменена»... «Садоводческие маршруты откроют только после спада эпидемии»… «У 94-летней пенсионерки выманили деньги под предлогом «коронавирусных» выплат старикам»…
GOROD48 спросил у психиатров и психотерапевтов: «Что страшнее: коронавирус или паника»? Врачи утверждают, что стрессовые мысли одолевают даже тех, кто живет в деревенском доме, ведет натуральное хозяйство и практически не рискует подхватить вирус и передать его дальше. Стресс грозит множеством проблем - от заболеваний желудочно-кишечного тракта и язв желудка до гипертонии, инфарктов и инсультов. А выход есть. Для этого нужно поменьше смотреть телевизор, взамен заняв себя хоть чем, что поможет не брать дурного в голову, а тяжелого - в руки.
В итоге большую популярность среди вынужденных бездельников заняли разные занятия, которые они снимают на телефон и выкладывают в Сеть. Одно видео может запустить цепочку подобных (см. «Челлендж самоизоляции: липчане лезут на стену»). Изнывают от скуки спортсмены - «Футболисты «Металлурга» показали, как тренируются во время самоизоляции и передали челендж «Ельцу». Не знают, куда себя деть, учителя (см. «Директора липецких школ бросили друг другу вызов») и вынужденные домохозяйки (см. «В Липецке запустили челлендж чистоты»).
Ничегонеделание приводит к казусам (см. «Липчанин подшутил над женой и надел ей на ногу наручники») и даже преступлениям (см. «Липецкая студентка заявила в полицию об изнасиловании в бане»). Не лучше ли помочь в это непростое время своему ближнему, как это сделали участники социального проекта «Дальше действовать будем мы»? Волонтеры помогли разделенной коронавирусом с родными 80-летней женщине (см. «Пришлось сдать билеты, теперь я ничем не могу помочь своей маме: нас разделяют границы и карантин»). Добровольцы купили бабульке четыре пакета с продуктами. Женщина эту помощь встретила с благодарностью.
Береженого и Бог бережет
Новые реалии привели к тому, что в понедельник предписанием глава регионального Роспотребнадзора Владимира Бондарева «В Липецкой области приостановлено посещение храмов» до, как это стало теперь модным, «особого распоряжения». Исключение сделано для священников, а так же лиц, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и проведения онлайн-трансляций». В свою очередь, «Евгения Уваркина попросила верующих воздержаться от посещения храмов» и встречать праздники дома.
Однако мирские власти были услышаны сначала только митрополитом Липецким и Задонским Арсением, рекомендовавшим верующим встречать Пасху дома. В начале недели GOROD48 сообщил, что «Мэр Ельца еще не уговорил Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху». На следующий день Евгений Боровских сообщил GOROD48: «Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет». А в пятницу на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил губернатору, что «В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы». Священнослужители повсеместно вняли запрещающему посещение приходов и монастырей предписанию Роспотребнадзора. В 62 храмах региона предпасхальные богослужения прошли без присутствия в них прихожан.
В Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщили, что «на 16 апреля инфекция выявлена у 24 клириков Московской епархии, которые несут свое послушание в 15 столичных храмах и 2 монастырях». В РПЦ отметили, что еще у 31 клирика есть симптомы коронавируса, но COVID-19 у них пока официально не подтвержден.
Болен - лечись, здоров - берегись
На уже упомянутом совещании у губернатора Владимир Бондарев процитировал свою начальницу, главу Роспотребнадзора Анну Попову, которая заявила, что 40-45% россиян переносят коронавирус бессимптомно. А это значит, что больные люди могут где угодно заражать других. Не удивительно, что рост заболеваемости этой инфекцией у нас круто пошел вверх. Так, вчера медики сообщили о том, что «В Липецкой области уже 129 человек заболели коронавирусной инфекцией» - только в субботу диагноз подтвердили сразу у 21 человека. Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 129 случаев заражения COVID-19, а в России этой инфекцией по данным на это утро заболело 36 880 человек, из которых 313 умерли.
Не обошлось без трагедий и у нас. Так, вчера «В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19». 56-летняя жительница Чаплыгинского района попала в областную «инфекционку» 10 апреля. Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной, которую сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение осложнялось наличием у женщины хронического заболевания - системной красной волчанки. А в минувший четверг «Пациент инфекционной больницы умер от бактериальной пневмонии» - медики пока не знают, стал ли ее источником COVID-19.
Кстати, медикам дана установка расценивать всех температурящих людей как потенциально зараженных коронавирусной инфекцией. Поэтому неудивительно, что на этой неделе сразу семеро пациентов онкодиспансера с температурой были срочно переведены в «инфекционку», чтобы не рисковать одним в регионе онкологическим стационаром.
Но есть и очень хорошие новости - с начала марта, когда в области появились первые трое таких больных, благодаря усилиям врачей «48 человек жителей Липецкой области вылечились от коронавируса». Всего на территории области зарегистрировано 129 случаев COVID-19.
Минздрав РФ рекомендовал развернуть в нашем регионе для лечения больных 570 инфекционных коек. Основной госпитальной базой для лечения «ковидных» пациентов (так их называют сами врачи) стала областная клиническая инфекционная больница с ее 290 койками (203 из них - места с кислородной поддержкой, еще 102 - реанимационные, оснащенные ИВЛ и аппаратами для неинвазивной вентиляции легких). В пятницу GOROD48 сообщил, что «Больница скорой медицинской помощи завтра примет первых коронавирусных больных» - ее готовность проверили региональные чиновники. Теперь уже бывшая БСМП стала госпиталем для лечения коронавирусных больных. Вчера «В госпиталь на лечение из областной «инфекционки» переведены 27 пациентов». От работы в новых сверхтяжелых условиях не отказался ни один медик уже бывшей БСМП.
А еще «Минздрав утвердил принципы лечения легких коронавирусных больных на дому». В регионе на удаленке медики так лечат уже 22 пациентов с легкой формой COVID-19.
«Стой, кто идёт!? Предъявите паспорт. Остановись живое существо...»
Помните эту забавную песню группы «Лимонадный Джо» 1989 года выпуска? На этой неделе она стала актуальной для жителей нашей области в связи с эпидемией коронавируса.
Во вторник утром GOROD48 сообщил: «Липчанам можно будет выйти на улицу только по специальному SMS-сообщению». Мы рассказали, что пропуском послужит уникальный идентификационный код, который можно будет запрашивать и получать через SMS-сообщения. В этот же день после обеда «Игорь Артамонов рассказал о поэтапном введении пропускного режима в Липецкой области» после подписания документов по предоставлению первого льготного займа субъекту малого бизнеса, пострадавшему от введения ограничительных мероприятий. В интервью нашему сайту губернатор заявил, что этакое решение спровоцировано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе (см. «От московской ситуации нас отделяют две-три недели»).
- Я понимаю, что это неудобства и ограничения, но сегодня у нас нет иного выхода. Необходимо замедлить распространение инфекции, - заявил глава региона.
15 апреля в Задонске протестировал режим SMS-оповещений с кодами для выхода на улицу, которые стала выдавать Единая диспетчерская служба. Эксперимент был успешным. Поэтому вечером в среду губернатором было «Подписано постановление о введении пропускного режима в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине» с 17 апреля. Коды для выхода на улицу сделали обязательными для всех, независимо от того, собирается ли человек перемещаться пешком, на общественном транспорте, на личном автомобиле или такси. Исключение сделали для было официально работающих при режиме самоизоляции липчан, для желающих избавиться от бытового мусора и для имеющих собак.
Страстная пятница: что? как? почему?
Кто-то когда-то сказал правильные слова: «Систему определяет не ошибка, а реакция на ошибку». В эту пятницу, у православных верующих - Страстную, у администрации области появилась возможность показать, может ли она работать в форс-мажорных обстоятельствах.
Еще не было и девяти часов, как чиновники отрапортовали о том, что «С утра цифровые пропуска получили уже 5,5 тысячи жителей региона». Однако корреспонденту GOROD48 это удалось сделать с шестого раза. Пять первых заканчивались тем, что после набора номера ЕДС в трубке после сигнала вызова звучало какое-то оборванное слово «...чинам» и связь прерывалась. Очевидно, система не справлялась с большим потоком желающих получить цифровой пропуск.
- Скоро ЕДС станет полностью доступна, - пообещали в IT-управлении областной администрации.
Чиновники тут же сообщили, что «Мощность центра обработки заявок на получение электронного пропуска увеличивают до тысячи одновременных звонков» за счет увеличения до 45 количества операторов ЕДС. И пообещали: «До устранения сбоев в системе выдачи электронных пропусков фиксировать нарушения самоизоляции не будут». Однако система продолжала сбоить. Тысячи липчан до обеда пытались получить пропуска для посещения магазинов и аптек, а после обеда большинство обращений в ЕДС было связано с желанием сбежать из городов на дачи и в села.
Тут же в одном из липецких ТГ-каналов появилось сообщение о том, что из поликлиники №1 выгоняют тех, кто пришел без кода электронного пропуска. Причем на выход просят самую уязвимую к коронавирусной инфекции возрастную категорию пациентов - стариков. «В поликлинике опровергли сообщение о выгнанных пациентах без кода». Тут же «Прокуратура области предложила скорректировать постановление о цифровых пропусках», посоветовав либо увеличить срок действия пропусков, либо выдавать их чаще чем два раза в сутки. В прокуратуре рекомендовали чиновникам рассмотреть возможность получения пропусков инвалидами по слуху, выдавать их не только через автоответчик, но и при общении с оператором.
Ситуация требовала быстрой корректировки системы получения кодов. И вот уже во второй половине дня губернатор решил, что «В магазин и в аптеку можно будет сходить без получения цифрового пропуска». Было принято и еще одно важное решение - отказаться от передачи липчанами серии и номера паспорта в ЕДС для получения цифрового пропуска, чтобы избежать обвинений в нарушении законодательства о персональных данных, на обработку которых требуется письменное разрешение граждан. В пятницу вечером в постановление о введении в регионе пропускного режима были внесены эти изменения (см. «Цифровой пропуск можно получить с помощью любого документа, удостоверяющего личность»).
Вчера «Администрация Липецкой области разъяснила обновленные правила пропускной системы».
Чем больше заборов, тем больше лазеек
«В Липецкой области установлены штрафы за нарушение режима самоизоляции». На внеочередной сессии облсовета депутаты большинством голосов одобрили проект Закона об изменениях в региональный Кодекс об административных правонарушениях. С подачи губернатора парламентарии ввели в него ст. 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»). Для нарушивших самоизоляцию граждан установлен штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для руководителей предприятий и организаций - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Но липчане научились избегать ответственности за нарушение самоизоляции. Их не пугает даже 30-тысячный штраф, предусмотренный для нарушителей новой «коронавирусной» статьи 20.6.1 КоАП РФ (см. «Мы в магазин!». «Мы из магазина». «Я - в аптеку!» «Мне с собачкой погулять»). Более того, некоторые липчане, у которых может проявится коронавирусная инфекция, не боятся поставить под угрозу жизнь своих родственников и друзей. Одного такого «Нарушителя карантина задержали под Липецком».
А вот «36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за фейк об автобусе, полном больными COVID-19». Она попала под суд по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, за злоупотребление свободой массовой информации.
Были выявлены и другие фейки. Например, немало шуму в Сети наделало обращение руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения» Екатерины Бильбао, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств (см. «Врачи-инфекционисты показали на видео свою работу с больными COVID-19»). Кстати, Новолипецкий комбинат ранее передал «инфекционке» 10 тысяч респираторов. Другие 20 тысяч этих средств защиты переданы в другие больницы и поликлиники города. Еще «Тысячу респираторов и комбинезонов передал Фонд «Милосердие» станции «скорой помощи».
«Мальчишки и девчонки, а также их родители...»
Большинство высших учебных заведений России приняли решение провести летнюю сессию в онлайн-формате на фоне пандемии коронавируса. В Липецком государственном педагогическом университете рассказали, как готовятся к дистанционной сдаче экзаменов (см. «Студент сделает обзор комнаты на 360 градусов, чтобы было очевидно, что он - один»).
А вот у школьников сроки окончания учебного года будут определены 23 апреля. Пока решено, что «Досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно». Возможно, что у учеников 9-11 классов учебный год закончится 5 июня, а уже 8-9 июня у них начнется итоговая аттестация. Компания, занимающаяся организацией школьного питания в Липецке, сообщила: «Родительскую оплату за школьное питание вернут». Для этого родитель школьника должен заполнить соответствующее заявление по образцу в электронном дневнике.
В областном управлении образования и науки сообщили о том, что социальные выплаты на питание школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования на время дистанционного обучения будут перечислены на лицевые счета родителей, а не в учебные учреждения. «120 тысяч родителей получат деньги на питание детей».
Хочешь работать - работай, а другим спать не мешай!
На этой неделе Владимир Путин еще раз обратился к предложил предоставить безвозмездные бюджетные выплаты малому и среднему бизнесу - по 12 130 рублей на работника предприятия. Для получения этих денег есть условие - компании не должны были сократить штаты в марте. На эти выплаты могут претендовать почти 18,5 тысяч липчан - «Работники 8940 предприятий региона получат «путинские» выплаты». А в апреле-июне «Уволенные весной липчане будут получать максимальное пособие по безработице». Размер выплаты зависит от среднего заработка на прежнем месте работы (первые три месяца платят 75% от зарплаты, затем еще три месяца - 60%, в дальнейшем – 45%), но имеет верхний и нижний пределы. До недавнего времени верхний лимит составлял 8000 рублей, то есть пособие не могло быть больше этой суммы. С апреля он равен МРОТ - 12 130 рублей, минимальный остался на прежнем уровне - 1500 рублей.
Кстати, «Более шести тысяч липчан искали работу через службу занятости в апреле». Сейчас на рынке труда в Липецкой области - 9,7 тысяч вакансий.
Самые весомые меры господдержки обещаны предприятиям, вошедшим в составленный Минэкономразвития перечень системообразующих организаций страны. Как его формировали, неясно. В итоге в него затесалась крупнейшая букмекерская контора «Фонбет», но не попали некоторые крупные предприятия (см. «Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?).
Между тем в регионе мерами бюджетной поддержки смогут воспользоваться и предприятия с числом работающих от 12 человек, не вошедших в федеральную программу поддержки бизнеса (см. «В Липецке стали выдавать кредиты пострадавшим от вынужденных каникул предпринимателям»). По решению главы администрации области, «Семьям индивидуальных предпринимателей выплатят единовременную материальную помощь» из резервного фонда в размере МРОТ.
У всякого безумия есть своя логика
От новостей об эпидемии голова идет кругом. «Часть поездов через Липецк отменена»... «Садоводческие маршруты откроют только после спада эпидемии»… «У 94-летней пенсионерки выманили деньги под предлогом «коронавирусных» выплат старикам»…
GOROD48 спросил у психиатров и психотерапевтов: «Что страшнее: коронавирус или паника»? Врачи утверждают, что стрессовые мысли одолевают даже тех, кто живет в деревенском доме, ведет натуральное хозяйство и практически не рискует подхватить вирус и передать его дальше. Стресс грозит множеством проблем - от заболеваний желудочно-кишечного тракта и язв желудка до гипертонии, инфарктов и инсультов. А выход есть. Для этого нужно поменьше смотреть телевизор, взамен заняв себя хоть чем, что поможет не брать дурного в голову, а тяжелого - в руки.
В итоге большую популярность среди вынужденных бездельников заняли разные занятия, которые они снимают на телефон и выкладывают в Сеть. Одно видео может запустить цепочку подобных (см. «Челлендж самоизоляции: липчане лезут на стену»). Изнывают от скуки спортсмены - «Футболисты «Металлурга» показали, как тренируются во время самоизоляции и передали челендж «Ельцу». Не знают, куда себя деть, учителя (см. «Директора липецких школ бросили друг другу вызов») и вынужденные домохозяйки (см. «В Липецке запустили челлендж чистоты»).
Ничегонеделание приводит к казусам (см. «Липчанин подшутил над женой и надел ей на ногу наручники») и даже преступлениям (см. «Липецкая студентка заявила в полицию об изнасиловании в бане»). Не лучше ли помочь в это непростое время своему ближнему, как это сделали участники социального проекта «Дальше действовать будем мы»? Волонтеры помогли разделенной коронавирусом с родными 80-летней женщине (см. «Пришлось сдать билеты, теперь я ничем не могу помочь своей маме: нас разделяют границы и карантин»). Добровольцы купили бабульке четыре пакета с продуктами. Женщина эту помощь встретила с благодарностью.
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12.04.2020 08:00Неделя 48