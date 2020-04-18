сегодня, 20:00
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 19 апреля
Пушкин определяет настроение – сразу несколько театров предлагают постановки. Не забудьте посетить экскурсию о «нехорошей квартире» Михаила Булгакова, в музее здоровья узнайте много интересного про сон.
Адриана Лекуврер - одна из величайших трагических актрис первой половины XVIII века, известная, в частности, воплощением на сцене героинь драматурга-классициста Жан-Батиста Расина, она была окружена толпами поклонников и занимала положение, сопоставимое с положением аристократов. В число ее друзей (а по одной из версий – и любовников) входил Вольтер. Внезапная кончина Адрианы в возрасте 37 лет спровоцировала множество слухов. История, в которой неотъемлемой частью жизни героев стали подлинно театральные страсти, не могла кануть в лету и получила продолжение на театральных подмостках. Постановку «Адриана Лекуврёр» Франческо Чилеа, которую предлагает публике Метрополитен Опера, Дэвид Маквикар осуществил в Ковент-Гарден в 2010 году. Спектакль будет доступен с 02:30 19 апреля до 01:30 20 апреля.
Музей Михаила Булгакова в 14:00 организует на YouTube-канале встречу-экскурсию, посвящённую жизни и творчеству писателя, а также образу «нехорошей квартиры» в романе «Мастер и Маргарита». Где проживали «кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках» и Аннушка-Чума? Какую опасность таит примус? Ответы на эти и другие вопросы узнаете во время экскурсии.
А вам знаком аргентинский детектив? Аргентинский литературовед Дамиан Боги в 16:00 приглашает на лекцию «Детектив: один из самых популярных жанров аргентинской литературы» - встреча пройдет на площадке российской библиотеки иностранной литературы. Нужна предварительная регистрация.
Пермский «Театр-театр» приглашает вспомнить свой 90-летний юбилей в 2016 году, который отметили концертом-спектаклем «Триумф мюзикла» – в 17:00 зрители увидят фрагменты из спектаклей театра, а также отрывки из мировых мюзиклов, которые идут на ведущих сценах планеты.
Архангельский театр драмы завершает «уик-энд детских блокбастеров» - в 17:00 зрителей ждет музыкальная сказка Ганса Христиана Андерсена в постановке Андрея Тимошенко «Огниво».
Липецкий драматический театр на Соколе в 18:00 представит постановку «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Эта пьеса занимает особое место в творчестве драматурга. «Вечно живые» занимают особое место и в драматургии военной тематики. Пьес о Великой Отечественной войне написано немало, но таких, которые выдержали испытание временем и идут на подмостках до сих пор, единицы. А розовская идет! И уже не только дети, а внуки и правнуки первых зрителей сопереживают, затаив дыхание, ее героям. Классика не стареет, а в этой пьесе, как в зеркале, отразилась трагическая судьба людей военного поколения, которые, по словам поэта, ушли, «не долюбив, не докурив последней папиросы».
Проект «Крыши и выше!» и KudaGo приглашают на виртуальную лекцию Ивана Смелова — известного архитектурного фотографа из северной столицы, автора захватывающих видов Петербурга, лауреата многочисленных конкурсов. Онлайн-лекция о городской и архитектурной фотографии начнется в 19:00. Вы узнаете как о базовых, так и более изощрённых техниках съёмки, с помощью которых можно действительно удивить зрителя.
Липецкий областной драматический театр имени Льва Толстого в 19:00 покажет спектакль, который победил в зрительском голосовании – это постановка «Полковник-птица» Христо Бойчева. Этот спектакль стал настоящим эксклюзивным театральным событием культурной жизни Липецкой области.
Театр Вахтангова приглашает в 19:00 на постановку «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина. «Пиковая дама», поставленная Петром Фоменко - блистательная попытка воплотить на сцене гениальную повесть А.С. Пушкина. Постановка существует по законам прозы. Медленно, неторопливо перед зрителем разворачивается драматическая история о Германне, старой графине и ее несчастной воспитаннице Лизе. Премьера спектакля состоялась в 1996 году.
Театр юного зрителя имени Брянцева тоже приглашает на Пушкина – в 19:00 он покажет «Маленькие трагедии» в постановке Руслана Кудашова.
Московский театр юного зрителя завершает чеховскую неделю постановкой «Театр сторожа Никиты» по «Палате №6», поставленной Камой Гинкасом в Финляндии (1989) – трансляция начнется в 19:00.
Автор подкаста «Прожектор восприятия» Владимир Марковский делится своим взглядом на вещи, которые окружают нас в повседневной жизни. Он находит интересные факты - например, о необычных войнах (тресковой войне, войне свиньи и картошки). Его интересуют научные обоснования привычных для нас вещей – почему фламинго розовые и как чуть не обанкротилась Шотландия, как люди сходили с ума от тюльпанов, почему карандаш оставляет след на бумаге, но не на стекле и многое другое.
Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс» проходит в онлайн-формате. В 19:00 версию «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова в постановке Елены Арьковой представит Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. Спектакль покажут в режиме реального времени и удалят после просмотра. После показа театральные критики обсудят постановку и ответят на вопросы зрителей.
Санкт-Петербургский Музей здоровья запустил серию лекций к выставке «Про сон», в период изоляции медики делятся лекциями на YouTube-канале . Они объясняют, почему постоянно хочется спать, как свет влияет на сон и вредно ли спать рядом с телефоном, вредно ли есть на ночь. А во время стрима в прямом эфире можно задать свои вопросы.
Гоголь Центр в рамках проекта «Gogol Digital» в 20:00 покажет один из архивных спектаклей – «Хармс. Мыр», повтор состоится 20 апреля в 15:00. Необычный интеллектуальный российский мюзикл по произведениям Даниила Хармса будет транслироваться и на YouTube-канале театра. Этот спектакль – дань не только поэту, но и революционному театру 1920-х годов с его гротеском, клоунадой, цирковыми трюками и вниманием к актерской пластике.
Ольгунчик