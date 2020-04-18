Общество
57 минут назад
«Визжат в ночи, и никому дела нет»
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Дрифтеры нарушают все возможные правила на парковке у «Линии».
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История этого безобразия длится уже больше пяти лет: автохулиганы использует парковку у гипермаркета «Линия» в Липецке как гоночный трек и место для дискотеки.
Жители ближайших к парковке домов каждую ночь слышат шум шин, стираемых об асфальт, визг тормозов и рев музыки. Посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к руководству АО «Корпорация ГРИНН» (юридическое название сети гипермаркетов «Линия»), города и области не принесли результата.
Вспомним часть публикаций GOROD48 посвященных шумной парковке.
В 2016 году за покой жильцов многоквартирных домов вступился «сетевой» депутат Андрей Трофименков. Он обратился в правоохранительные органы, но парковка как шумела, так продолжала шуметь.
Сентябрь 2018 года. Жительница одного из домов района МЖК предоставила GOROD48 переписку с органами власти - большая часть ее писем и обращений перефутборливалась ведомства к ведомству. После нашей публикации шум на какое-то время затих — по вечерам к парковке приезжали инспекторы ДПС, там дежурили наряды патрульно-постовой служб.
2019 год: ничего не изменилось. Одна из вечерних тусовок закончилась тем, что дрифтер на «BMW» повредил два автомобиля у центрального входа в гипермаркет, а сам с места происшествия скрылся. Кстати, ДТП на «гоночной» парковке дело уже обычное.
И вот на дворе апрель 2020 года. Четвертая неделя режима самоизоляции, в Липецке действует пропускная система… А на парковке у «Линии» очередной дрифтер жжет резину, накручивая «пятаки».
Жители ближайших к парковке домов каждую ночь слышат шум шин, стираемых об асфальт, визг тормозов и рев музыки. Посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к руководству АО «Корпорация ГРИНН» (юридическое название сети гипермаркетов «Линия»), города и области не принесли результата.
Вспомним часть публикаций GOROD48 посвященных шумной парковке.
В 2016 году за покой жильцов многоквартирных домов вступился «сетевой» депутат Андрей Трофименков. Он обратился в правоохранительные органы, но парковка как шумела, так продолжала шуметь.
Сентябрь 2018 года. Жительница одного из домов района МЖК предоставила GOROD48 переписку с органами власти - большая часть ее писем и обращений перефутборливалась ведомства к ведомству. После нашей публикации шум на какое-то время затих — по вечерам к парковке приезжали инспекторы ДПС, там дежурили наряды патрульно-постовой служб.
2019 год: ничего не изменилось. Одна из вечерних тусовок закончилась тем, что дрифтер на «BMW» повредил два автомобиля у центрального входа в гипермаркет, а сам с места происшествия скрылся. Кстати, ДТП на «гоночной» парковке дело уже обычное.
И вот на дворе апрель 2020 года. Четвертая неделя режима самоизоляции, в Липецке действует пропускная система… А на парковке у «Линии» очередной дрифтер жжет резину, накручивая «пятаки».
8 893
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